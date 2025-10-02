Nacho Vegas, que este sábado estará en la Noche Blanca: "Los poemas son pequeños seres vivos, como animalitos"

Para entrar en la poesía, Nacho Vegas recomienda llamar a la puerta de Gloria Fuertes: "Sus poemas se entienden, tiene una poética maravillosa, llena de significados, nunca estuvo adscrita a ninguna corriente, ni a la Generación del 50, a nada… Es una rara avis". En 2015 el músico asturiano versionó uno de sus poemas, "No perdamos el tiempo", y lo convirtió en "Canción para la PAH", un alegato en favor de la actividad de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Diez años después, Gloria Fuertes sigue estando entre sus referencias literarias.

Nacho Vegas, con álbum y gira en camino, "Vidas semipreciosas", y Sofía Castañón, flamante ganadora del Xuan María Acebal con su poemario "Esti amor asturfalante", andan enfrascados en la búsqueda de los poemas que "les hubiera gustado escribir". Con ellos se presentarán en el Auditorio de Oviedo, en el festival poético "Namás dragones", en la Noche Blanca.

La idea nació en la pasada Semana Negra de Gijón. "Sofía y yo estamos revolviendo entre los discos de ‘La Bomba’, yo compré uno de Paul Anka, ‘Songs I Wish I’d Written’, me llamó la atención, y a Sofía se le ocurrió…", cuenta. ¿Cuántos de esos poemas, que a ellos les hubiera gustado escribir, han encontrado hasta ahora? "Tantísimos", admite. Hace recuento y cita entre los que ya han metido en el saco alguno de "Mary Oliver, una autora que me descubrió Sofía", alguno de Xuan Bello, a quien le tienen reservado un homenaje –"Es de justicia, gran amigo, grandísimo escritor"–, también de Laura Casielles, y sigue sumando: "Todavía estamos con la selección…".

Lo que proponen para este 4 de octubre es "un recital con algo de música, pero lo principal será la voz poética". Sobre eso, Nacho Vegas explica que, igual que "cada canción admite muchas interpretaciones, que son las versiones, las versiones de los poemas son las lecturas que hacemos de ellos: cada lector hace su versión del poema". "Los poemas, como las canciones, son pequeños seres vivos, como animalitos", dice, y cita aquí a Mary Oliver, su reciente hallazgo literario, y su poema "That little beast", que habla, precisamente de cómo los versos "se te desbocan, hacen lo que les viene en gana".

"La magia de la poesía reside en llegar con ella lo más lejos posible, partiendo de la emoción y la experiencia, ya sea la tuya propia o la que extraes de la realidad, y entrar en comunión con gente que está muy lejos", afirma. Por esa razón, dice, "yo leo un poema de Bertolt Brecht de hace un siglo y me sigue emocionando, me mueve al diálogo con él o con lo que yo creo ver en él".

A más largo plazo, el 30 de enero de 2026 Nacho Vegas abre gira en Mieres. Ha querido hacerlo, "no en los núcleos urbanos, sino en lugares que están dinamizando la vida cultural, Piloña, Mieres...". "La cultura popular más interesante siempre nació en las calles y en los entornos rurales", recuerda, y, en este momento, añade, "las ciudades están expulsando a la gente más vulnerable, la más joven y la gente mayor, por las dificultades en el acceso a la vivienda".

El sigue siendo un urbanita. "Conozco a gente que se ha ido a vivir a pueblos, donde la vida es más amable, puedes montarte un estudio… Yo sigo viviendo en Xixón, llevo toda la vida aquí, de alquiler, es mi ciudad, mientras no me expulse...", divaga, y la defiende: "No es una gran metrópoli, es una pequeña ciudad, con un pasado obrero y de villa marinera". "Hay que recuperar las ciudades, que son un foco cultural importante", defiende.

Pese a las contingencias cotidianas, Nacho Vegas encuentra motivos para felicitarse: "Este es un momento buenísimo para la música asturiana, con Rodrigo Cuevas, y también con L-R, Llevólul’l Sumiciu, Valle Roso...".