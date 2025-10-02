La odisea más placentera de "Jimmy", el asturiano de 84 años que recorrió 10.000 kilómetros para un reencuentro estudiantil en Oviedo

"Diez mil kilómetros: nueve horas de avión, cinco horas de espera en Ámsterdam, otras tres de viaje a Madrid y luego hasta Oviedo", así resume Javier Hernández, más conocido como "Jimmy", la odisea que completó con mucho gusto a sus 84 años para poder volver a ver a sus compañeros de promoción desde Curazao.

Este grupo de amigos que formó la promoción de Químicas de 1962, siguiendo con la tradición de las antiguas milicias universitarias, intenta reunirse una vez al año para recordar anécdotas y pasar tiempo todos juntos. No es tarea sencilla, "Jimmy" es el más aventurero, pero también hay otros miembros que se desplazan desde la otra punta de España. Reconocen que "merece la pena el esfuerzo que hacemos por vernos» y destacan que «siempre son días muy emotivos, te hacen rejuvenecer".

"La universidad en nuestra época era muy diferente, todos los que íbamos a clase junto nos conocíamos y teníamos relación", señaló María Ángeles de la Vega, ovetense y a la que muchos describen como "el alma del grupo". "A mi hijo siempre le llamó mucho la atención que en las fotos de la carrera todos fuésemos con corbata. Cuando no la llevabas, te ponías en el fondo de la clase y, con un poco de suerte, pasabas desapercibido", relató Misael Villa, asturiano afincado en Madrid, recordando una anécdota.

Sus celebraciones siempre comienzan yendo a la iglesia para recordar a aquellos compañeros de promoción que fallecieron. Después, escogen un lugar para comer, el Club de Tenis de Oviedo en este caso, y disfrutan de la compañía de los amigos de su adolescencia.

Avanzados a su tiempo

Más allá de la buena relación que conservan, todas las integrantes del grupo están muy orgullosas de haber sido una promoción con un 30% de alumnado femenino, en una época en la que era poco común. Todos coinciden en que «sin Erasmus ni teléfonos también se lo pasaron en grande».