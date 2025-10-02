La odisea más placentera de "Jimmy", el asturiano de 84 años que recorrió 10.000 kilómetros para un reencuentro estudiantil en Oviedo
Javier Hernández viajó desde Curazao con escala en Ámsterdam y Madrid para asistir a la reunión de la promoción de Químicas del 62 en el Club de Tenis: "Siempre merece la pena"
Pelayo Méndez
"Diez mil kilómetros: nueve horas de avión, cinco horas de espera en Ámsterdam, otras tres de viaje a Madrid y luego hasta Oviedo", así resume Javier Hernández, más conocido como "Jimmy", la odisea que completó con mucho gusto a sus 84 años para poder volver a ver a sus compañeros de promoción desde Curazao.
Este grupo de amigos que formó la promoción de Químicas de 1962, siguiendo con la tradición de las antiguas milicias universitarias, intenta reunirse una vez al año para recordar anécdotas y pasar tiempo todos juntos. No es tarea sencilla, "Jimmy" es el más aventurero, pero también hay otros miembros que se desplazan desde la otra punta de España. Reconocen que "merece la pena el esfuerzo que hacemos por vernos» y destacan que «siempre son días muy emotivos, te hacen rejuvenecer".
"La universidad en nuestra época era muy diferente, todos los que íbamos a clase junto nos conocíamos y teníamos relación", señaló María Ángeles de la Vega, ovetense y a la que muchos describen como "el alma del grupo". "A mi hijo siempre le llamó mucho la atención que en las fotos de la carrera todos fuésemos con corbata. Cuando no la llevabas, te ponías en el fondo de la clase y, con un poco de suerte, pasabas desapercibido", relató Misael Villa, asturiano afincado en Madrid, recordando una anécdota.
Sus celebraciones siempre comienzan yendo a la iglesia para recordar a aquellos compañeros de promoción que fallecieron. Después, escogen un lugar para comer, el Club de Tenis de Oviedo en este caso, y disfrutan de la compañía de los amigos de su adolescencia.
Avanzados a su tiempo
Más allá de la buena relación que conservan, todas las integrantes del grupo están muy orgullosas de haber sido una promoción con un 30% de alumnado femenino, en una época en la que era poco común. Todos coinciden en que «sin Erasmus ni teléfonos también se lo pasaron en grande».
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»
- Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas
- En marcha la inversión millonaria que permitirá modernizar la 'autopista del agua' de Oviedo