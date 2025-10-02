Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio

El Palacio de los Deportes busca aliados para convertirse en el gran espacio de referencia para el ocio y el deporte «indoor» de Asturias. El gobierno municipal negocia un acuerdo con los nuevos dueños del centro comercial Los Prados para reservar al menos parte de las 2.500 plazas de aparcamiento del complejo cuando se desarrollen grandes eventos en el pabellón, recién reformado con una inversión de casi 25 millones de euros del Ayuntamiento. «Vamos de la mano y buscamos fórmulas de colaboración para seguir revitalizando esta zona de la ciudad», comentó este miércoles el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta.

Desde el Ayuntamiento aseguran que, desde antes del verano, se han mantenido varias reuniones con la gerencia y los nuevos propietarios del complejo, el fondo de inversión español liderado por LyC Consultores. Los dueños de la galería comercial, de 24.000 metros cuadrados, trasladaron al Consistorio sus planes de invertir 5 millones de euros para hacer más atractivas unas instalaciones inauguradas a comienzos de siglo. «Existe un gran interés en impulsar la oferta de hostelería y ocio para aprovechar el potencial de una zona que ha pasado de extrarradio a ocupar la centralidad, en gran medida por la reforma del Palacio o del margen derecho de la antigua autopista», explicó Cuesta, que adelantó además que el gobierno local prepara ya otro proyecto para reformar el otro lado de la calzada.

El concejal promete «la máxima colaboración» para agilizar en lo posible las inversiones privadas que los nuevos gestores confían en iniciar el próximo año, tal y como adelantó el gestor de activos de la consultora, Félix Sanz, en una entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA.

El Ayuntamiento pretende que esa colaboración sea bidireccional y aspira a que los acuerdos incluyan la cesión puntual de un número de plazas de aparcamiento cuando el Palacio acoja eventos multitudinarios, reforzando así el aumento logrado con la reordenación de varias calles anexas al pabellón. La intención municipal es sacar de inmediato a concurso la concesión del recinto para organizar entre diez y veinte espectáculos «del máximo nivel» el próximo año. «El concurso está a punto de salir», adelantó Cuesta.

La reserva de plazas podría centrarse en parte de los 2.200 estacionamientos subterráneos del centro comercial, que actualmente son de uso gratuito para los clientes. La cesión no afectaría, en principio, a las más de 300 plazas en superficie utilizadas habitualmente por muchos vecinos de Teatinos.