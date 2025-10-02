Oviedo retoma el debate político sobre la Ronda Norte: ¿Es necesaria su construcción?

El inminente inicio de las obras de reforma de la glorieta de Luis Oliver han vuelto a traer a la actualidad política el debate sobre la Ronda Norte. El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, insiste en que es "imprescindible" construir el Acceso Norte de Oviedo porque la reforma de la rotonda de acceso a la AS-II "no es una solución definitiva". Su propuesta pasa por la construcción de un punto de conexión con la autovía a la altura de Cuyences (en la zona de La Tejera) y a través de un túnel llegar hasta La Florida. Otro segundo unirá La Lloral con San Claudio.

Un proyecto "anacrónico e inasumible"

Sin embargo, el líder del principal partido de la oposición discrepa. Carlos Fernández Llaneza defendió este jueves, a través de una nota de prensa, que la Ronda Norte es un "proyecto innecesario, anacrónico e inasumible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental". "En lugar de separar para siempre Oviedo del Naranco con una autopista, siempre hemos defendido soluciones más realistas y sostenibles para mejorar la movilidad en la zona, como fue el desdoblamiento de la salida de Nicolás Soria o serán las actuaciones en la salida de Luis Oliver o la conexión de Las Campas con la ronda exterior a través del vial de La Pixarra”.

Su apuesta es que las obras de desdoblamiento de Ernesto Winter Blanco y la reordenación de la glorieta de Luis Oliver harán "desaparecer las puntuales congestiones del tráfico que se producen en la salida hacia la AS-II”. “No es solo que el Principado esté ahora en otros proyectos, es la propia ciudadanía de Oviedo la que no quiere abrir una gigantesca cicatriz en el Naranco. Las encuestas del Plan de Movilidad".

"Inviable", según el Principado

Por su parte, el consejero de Movilidad, Alejandro Clavo, explicó que los estudios previos realizados por el ministerio de Infraestructuras han generado "multitud de alegaciones" y existen una serie de "limitaciones muy importantes" que hacen "inviable la propuesta del Ayuntamiento".

Es por ello que el Principado apuesta por "soluciones reales" como la que ejecutará en Luis Oliver y también planea ampliar la ronda sur entre Lugones y el Caleyo. "Sabemos que empiezan a generarse problemas de seguridad vial, por ejemplo en el enlace de Colloto con los horarios de entrada y salida del HUCA y de los polígonos industriales, y esa es una necesidad real que puede resolverse" .