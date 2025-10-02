Los vecinos del Oviedo Antiguo intensifican su protestas contra el parking de El Campillín: "Queremos que el Alcalde dé marcha atrás; este aparcamiento es totalmente innecesario"

Los miembros de la plataforma El Campillín -formada por una veintena de asociaciones- no se toca intensifican a partir de este jueves su campaña en contra de la construcción del aparcamiento de Santo Domingo. En una rueda de prensa, celebrada en la calle Marqués de Gastañaga, Arturo Vilariño explicó que han comenzado con una campaña de pegada carteles en comercios y ventanas de los pisos de la zona. "El distintivo es de color verde" y la floristería Ca'flor de la calle Oscura ya luce esta distinción. "Si el Ayuntamiento sigue adelante con sus planes, se perderá un encanto de la ciudad", subrayó la empleada desde hace 25 de este establecimiento, Cristina Llano.

Los argumentos en contra

Entre los argumentos que dan los miembros de la plataforma para oponerse a esta inversión es que se producirá una tala de parte de los árboles de la zona. "Esto supondrá la destrucción de parte del entorno verde". También critican que el tráfico aumentará por las calles de un barrio "ya saturado de vehículos" aumentando la contaminación y los años de obras "provocarán graves prejuicios para residentes y comercios".

Otro de los puntos que afean es que el aparcamiento estará basado en un "modelo pensado para el lucro de una empresa privada" y esto "va en contra de los intereses de los vecinos".

"Frenar" las intenciones del Alcalde

Es por ello que su objetivo es "frenar" las intenciones del equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli. "Queremos que no continúen adelante con este proyecto; a ver si entre campaña y campaña somos capaces de paralizar los planes y que este Alcalde dé marcha atrás a un aparcamiento que creemos que es totalmente innecesario para el bario". Unas palabras a las que Vilariño añadió que existen "suficientes plazas de garaje privadas en la zona para uso turístico, comercial y de todo tipo" y las diferentes zonas de estacionamiento no se llenan. "Hay varios parkings alrededor que no llegan al 70% de su capacidad".

Unas 6.000 firmas

También recordó Vilariño que ya han mantenido una reunión con los concejales del PP del Ayuntamiento y en los próximos días presentarán ante el registró "unas 6.000 firmas" que han recogido en contra de la infraestructura. "El 90% de los comercios están en contra del aparcamiento". Además, lamentó que aún no conocen el resultado exacto de los estudios geotécnicos realizados hace unos meses en la zona. "El equipo de gobierno dice que el aparcamiento es viable, pero no anunciaron en ningún sitio si los resultados son positivos o negativos".