Vox pide que "el PP no deje pasar la oportunidad de comprar el Palacio de la plaza del Sol"

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo reabre el debate sobre la opción de compra del Palacio de Inclán y Leyguarda. La portavoz del grupo conservador, Sonsoles Peralta, afirmó que "la opción de adquirir este inmueble no debería ser descartada por el PP", pero, en el caso de interesarse por su adquisición, aseguró que "cualquier negociación debe ir precedida de un informe técnico de usos y de una valoración del coste de las obras necesarias para adaptarlo a la normativa vigente".

Para Vox, este dosier informativo sobre la situación del inmueble tendría como objetivo evitar episodios como el de la parcela de La Florida o el Calatrava. "Su adquisición podría dotar al ayuntamiento de un edificio de casi 2.000 metros cuadrados, que pueden ser destinados a usos que satisficieran las numerosas necesidades de espacio y dispersión de las dependencias de esta administración local”, apuntó Peralta, haciendo un balance de los posibles usos que puede llegar a tener en un futuro.

Este interés no es nuevo, los contactos entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Administración General del Estado vienen siendo habituales en los últimos años. La última tasación, realizada en 2023, arrojó un valor de 945.399,44 euros. “Cualquier inversión que realice el PP para incrementar nuestro patrimonio debe efectuarse con trasparencia y bajo los criterios que rigen el uso justificado de los fondos públicos”, explicó la edil de Vox.

Peralta recordó que "el ayuntamiento tuvo que llevar a cabo unas obras por ejecución subsidiaria para garantizar la estabilidad y la seguridad del edificio". Vox considera ese precedente "una baza para la negociación" y lo justifica asegurando que "sería una forma de cobrar una deuda que se remonta a casi dos años, que hemos pagado todos los ovetenses y que no puede quedar en el olvido".