¿Cuántas alegaciones ha recibido la construcción de una planta de asfalto de Oviedo? "Los vecinos se han entregado en cuerpo y alma"

La construcción de una planta de asfalto en Santa Marina de Piedramuelle ha recibido 700 alegaciones. Así lo anunció este viernes la plataforma creada por los vecinos de la zona en contra de esta edificación. A través de una nota de prensa, criticaron que el Ayuntamiento no ha notificado a los afectados la apertura del periodo de información pública. "Solo una persona fue informada por parte del Ayuntamiento y no fue publicado en la web del Ayuntamiento".

Además, la situación generó entre los vecinos "estupor". "Muchos creían que el proyecto era ya una cosa del pasado", pero este sentimiento no impidió que se pusiesen manos a la obra. Por un lado, trataron de consultar el expediente y "organizar una recogida de alegaciones en tiempo récord y con unos medios muy precarios". "El escaso plazo para presentar alegaciones de apenas diez días fijado por el Ayuntamiento (cuando deberían haber sido veinte, de acuerdo con la normativa), hizo que los vecinos se lanzaran a la calle sin haber obtenido permiso para instalar mesas o para utilizar megafonía, armados con unas simples carpetas".

Acciones en diferentes puntos

Las acciones se desarrollaron en diferentes puntos. Entre ellos, la plaza del Ayuntamiento, en Las Caldas y puerta a puerta en los distintos pueblos de la zona y con la colaboración de establecimientos de hostelería como El Paseo de Las Caldas, Las Palmeras (en San Claudio) y la Menuda Chigre & Tienda (Oviedo). También en el centro de salud. "Han sido unos días frenéticos en los que toda la gente de la zona se ha volcado en cuerpo y alma con la iniciativa, porque están cansados de ver cómo la inercia de las distintas administraciones y la dejadez de la clase política van dejando que avance un proyecto absurdo a ojos de cualquier".

La riqueza de la zona

A renglón seguido, los miembros de la plataforma recordaron que esta "es una de las zonas rurales mejor conservadas del municipio de Oviedo, predominando la zona residencial, que se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los ovetenses para disfrutar al aire libre y que en los últimos años se ha orientado al turismo activo y de bienestar"." La zona cuenta, además, con unas cuevas con grabados prehistóricos, una iglesia románica, manantiales y aguas subterráneas que surten su balneario, y un bosque atlántico bien conservado que alberga especies como corzos, jabalíes, martas, raposos y gran diversidad de aves".