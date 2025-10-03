Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: "El año que viene no estará aquí como presidente"
El líder de los hosteleros asturianos se centrará en los asuntos nacionales cediendo el puesto que ocupa desde 2015
"El próximo año no estaré aquí como presidente de Otea". Estas fueron las palabras que José Luis Álvarez Almeida pronunció a mitad de su discurso durante la presentación de las jornadas gastronómicas del Desarme, que tuvo lugar el viernes en Casa Félix de la céntrica calle Jesús.
A pesar de este anuncio, el líder de los hosteleros asturianos no puso fecha a cuando dejará este puesto que ostenta desde la creación de dicha organización empresarial (en 2015) mediante la fusión de tres asociaciones empresariales que ya existían en el sector y que actuaban de modo independiente. Hasta entonces lideraba una de ellas, Hostelería de Asturias, desde 2009. Una vez que deje el cargo, se centrará exclusivamente en la presidencia de Hostelería de España.
Deberes políticos
Este anuncio llegó con deberes para los diferentes políticos. "Lo que pido a las instituciones es que sigáis trabajando por el Desarme". Un guante que recogió la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, presentes durante la comida. Ambos confirmaron que harán caso a su petición.
La cofradía, liderada por Miguel Ángel de Dios, se ha propuesto ser Fiesta Interés Turística Internacional en 2031. "Un día me dijo que teníamos que ir a los centros asturianos a presentar las jornadas y eligió Argentina. Le contesté que a ello", recordó la vicepresidenta. El viaje tuvo lugar en noviembre del año pasado.
Reelegido en octubre de 2024
Álvarez Almeida abandonará su puesto al frente de Otea sin agotar su mandato. Fue reelegido en una asamblea celebrada en octubre de 2024. Fue una reelección por aclamación, al no haberse presentando una candidatura alternativa. En su equipo de vicepresidentes está Javier Martínez Fernández (Restauración) y Fernando Corral (Alojamiento). A este puesto se añadió en marzo la presidencia de Hostelería de España. Sustituyó en el cargo a José Luis Yzuel fallecido unos días antes.
Un cambio de planes
En todo estos meses ha insistido en que compatibilizaría ambos puestos, pero este viernes anunció el cambio de planes.
