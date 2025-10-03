Aluvión de congresistas en Oviedo: esta es la gran cantidad de visitas que espera el Calatrava este mes

Oviedo acaba de iniciar su particular octubre fantástico como ciudad congresual. El Calatrava, convertido en una de las grandes bazas de la capital asturiana para atraer turismo del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) –turismo de congresos–, vivirá durante las próximas semanas una intensa actividad con más de una decena de eventos programados y más de 8.000 asistentes previstos.

Este volumen de actividad confirma una tendencia que en los últimos años ha consolidado a la ciudad como referente en la organización de congresos, especialmente vinculados al ámbito sanitario. En palabras del concejal de Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana, «el mes de octubre vuelve a demostrar la fortaleza del Calatrava como motor económico de la ciudad, atrayendo visitantes profesionales de toda España y generando un importante impacto en la ocupación hotelera, la hostelería y el comercio local».

La programación del mes lo confirma. El gran congreso de octubre será el LXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que entre el 6 y el 11 de octubre reunirá a 2.300 especialistas en el Calatrava, convirtiéndose en el evento más multitudinario. Apenas tres días después arrancará el 55 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, con 1.800 asistentes previstos entre el 14 y el 18. Y el broche lo pondrá el Congreso de la Sociedad Española de Enfermeras Nefrológicas, que del 25 al 29 congregará a 700 profesionales.

Estos encuentros, junto al Congreso Asturias–León de Geriatría, con 500 participantes los días 3 y 4, refuerzan la posición de Oviedo como ciudad especializada en acoger congresos de ciencias de la salud. Una estrategia que no solo garantiza volumen de visitantes, sino que proyecta la imagen de la ciudad en ámbitos de investigación y medicina punteros.

Más allá de la medicina

No obstante, octubre no será un mes exclusivamente sanitario. La agenda incluye propuestas de carácter cultural y social, entre las que destaca el encuentro del escritor Eduardo Mendoza con los clubes de lectura de las bibliotecas públicas, previsto para el 20 de octubre en la sala principal del PEC. La cita, que prevé reunir a más de 2.000 personas, será uno de los actos con mayor poder de atracción del mes.

También se celebrarán actividades de carácter formativo y divulgativo, como el curso de Primeros Auxilios y Desfibrilación (2 de octubre), la jornada sobre Transformación Digital en la Educación (3 y 4) o la presentación del Programa Municipal de Alimentación Saludable (22). El mes se cerrará con la Semana Profesional del Arte (31 de octubre), que convertirá el Palacio en escaparate de creadores y agentes culturales.

La llegada de miles de profesionales convertirá a Oviedo en un hervidero durante todo el mes. El sector hotelero ya anticipa altos niveles de ocupación, mientras que restaurantes y bares se preparan para recibir a un público con gran capacidad de gasto. «Este tipo de turismo tiene un impacto directo muy positivo, porque no solo llena las plazas hoteleras, también dinamiza la vida de la ciudad en un momento de temporada media», explican fuentes municipales.

El gobierno municipal insiste en que el reto ahora es mantener esta línea de crecimiento y diversificar los sectores representados. «Oviedo es hoy un destino congresual competitivo y diverso, capaz de atraer grandes eventos nacionales y proyectar una imagen dinámica y abierta», remarcó García Quintana, convencido de que la ciudad seguirá ganando terreno en un segmento que cada vez resulta más determinante para la economía local. n