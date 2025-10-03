Una casa, un coche o un cordero: los deseos de los hombres y las mujeres que han llegado a Asturias huyendo de sus hogares

Como en el cuento de Exupéry, Mamadou (nombre supuesto) también quiere un cordero. Al contrario de lo que sucede en las primeras páginas de “El Principito”, él no tiene problema en dibujarlo con un rotulador posca naranja sobre una pequeña tablilla de cartón en la que ha añadido en francés rudimentario su deseo: “Quiero un cordero”. Mamadou también quiere una casa y un coche, como ha puesto en los otros dos dibujos. En su casa, en Mali, era pastor de corderos. “Llegó la guerra y perdí mi vida”, resume con precisión.

Sus deseos forman parte del “altar de anhelos” que el artista asturiano Toño Velasco está confeccionando en la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, dentro del programa “Premios en obras”, organizado por la Fundación Princesa. Este viernes un grupo de más de treinta extranjeros, todos ellos solicitantes de protección internacional vinculados a la asociación Acdem, migrantes, pues, que han llegado a Asturias huyendo de su casa, se sentaron con Velasco para escribir y dibujar en esos cartones sus anhelos. El taller colaborativo establece vínculos con el trabajo del premio “Princesa” de Ciencias Sociales, Douglas Massey, y sus investigaciones sobre los “retablos” con los que los migrantes mexicanos agradecen a sus santos y vírgenes los milagros operados en su peligrosa búsqueda de un futuro mejor en otra casa.

“En vez de agradecer”, resume Toño Velasco, “nosotros les pedimos que expresen sus deseos, sus anhelos”. Un vano ciego en uno de los muros de la nave almacén le hizo ver que ese era el lugar donde ir colocando la “carta a los reyes magos” de estos hombres y mujeres. Los visitantes de la fábrica, cuando los Premios comiencen su programación también podrán pasar por aquí a dejar sus esperanzas y el propio Massey pasará por el espacio y, quizá, dejará que le dibujen su deseo.

Detrás de cada una de las tablillas, por más que estén dirigidas a un futuro mejor, se esconde un presente atroz. Una mujer palestina dibuja la bandera de su país con el deseo de paz y libertad para su pueblo. En otra cartulina ha escrito: “Deseo reunirme con mi marido”. Lleva un año y dos meses en Asturias, y si le preguntas cómo vive desde la distancia la guerra en Gaza relata con la frialdad que este mismo viernes, pocas horas después del momento en que el periodista le está haciendo esa pregunta, acaba de fallecer una tía suya, con ¡sus hijos y sus nietos en un bombardeo.

Este viernes dos grupos coordinados por Accem, uno vinculado a Gijón y otro a Oviedo, han pasado por la nave y han trabajado con Toño Velasco sus peticiones. Vienen de Rusia, de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, de Senegal. El artista ovetense les explica, los intérpretes traducen y sobre las mesas se va componiendo un prontuario de sueños: “Deseo una vida tranquila en un nuevo país”, escribe un hombre de algún país del Este después de haber introducido su anhelo en el traductor de google de su teléfono. La escena se repite entre los que tienen dificultades con el español. “quiero una vivienda”, “quiero ser abogado”, “quiero construir una granja de animales”... Un chico joven, veinte años, acaba de llegar de Colombia, es parte vulnerable del conflicto armado en su país por pertenecer a la comunidad indígena. Lleva dos meses aquí. Ha dibujado en un cartón que quiere estudiar psicología. “Quiero ayudar a los jóvenes con la depresión, yo también lo he sufrido, aquí estoy muy bien, Oviedo, Asturias, es muy tranquilo”.