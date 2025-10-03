Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas enormes en el Antiguo de Oviedo por una misteriosa película: cientos de personas buscan participar en un inminente rodaje en Asturias

Los interesados en participar en la convocatoria podrán hacerlo hasta esta tarde en un conocido enclave cultural de la capital del Principado

Multitudinario casting para una misteriosa película que se rodará en Asturias.

Multitudinario casting para una misteriosa película que se rodará en Asturias.

Lucas Blanco

El corazón del casco histórico de Oviedo dejó desde primera hora este viernes una llamativa estampa: desde primera hora de la mañana, cientos de personas hacían cola alrededor de la plaza de Feijóo y las calles próximas al Museo Arqueológico. El motivo, un casting multitudinario organizado en el equipamiento museístico para un largometraje que se comenzará a rodar en apenas veinte días con Asturias como escenario.

En el interior, los aspirantes se encontraban con un rostro muy conocido: Iván Armesto, recordado por su participación en la primera edición de Gran Hermano, que se encargaba de disparar fotos y hacer algunas preguntas rápidas. “Es para una película de Gona que se empezará a rodar en veinte días, pero no podemos decir más”, confesaba entre disparos de cámara, este gijonés que, según recordó, lleva más de dos décadas trabajando en este tipo de convocatorias en busca de talentos.

La expectación era máxima. Las personas que conformaban la cola mostraban su intriga por saber en qué consistirían las pruebas y cuál es el fin del casting. Entre los participantes se encontraba Patricia Cuesta, vecina de Colloto, que relataba su experiencia. “Solo te hacen fotos y te piden llenar un cuestionario, pero no te dicen para qué es el casting”, comentó a la salida.

La convocatoria, que se alargará hasta las 19.00 horas de este viernes, no exige experiencia previa y promete trabajo remunerado. Unos reclamos que han convertido desde esta mañana el corazón de Oviedo en un hervidero de ilusiones y aspiraciones cinematográficas.

