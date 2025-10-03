La cultura paraguaya protagonizará los actos del día de la Hispanidad en Oviedo

La música paraguaya tendrá un espacio muy especial en los actos del día de la Hispanidad organizados por la Sociedad Civil Oviedo21, el consulado del país iberoamericano y el Ayuntamiento de Oviedo. Una cuidad selección de artistas nacidos en Paraguay actuarán en el I Festival de Arpa de Asturias. "Son días para celebrar los lazos culturales, históricos y de amistad que compartimos con algunos países hermanos de Iberoamérica", aseguró el concejal de Turismo, Alfredo G. Quintana, durante la presentación del programa.

El Auditorio Príncipe Felipe acogerá esta cita el próximo sábado 11 de octubre. La soprano Jessica Bogado acompañará a los arpistas Noelia Sanabria, Diego Vera y Anabel Acosta; todos ellos paraguayos. La cita no está exclusivamente reservada para compatriotas suyos, Sofía Mereles, arpista argentina, y el grupo español "Lorena Lawns & The Road" también estarán presentes. La entrada será gratuita, hasta completar aforo, y el acto comenzará a las 20.00 horas.

"Existe realmente una implicación del consulado en desarrollar los lazos de amistad entre la cultura asturiana y la paraguaya, aunque, a día de hoy, están mucho más relacionadas de lo que la gente puede esperar", comentó Javier Marqués, cónsul honorario de Paraguay en Asturias. El representante del país protagonista también aprovechó para recordar que la UNESCO reconoció el mismo día como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la sidra y a la guarania, un género musical nacido en Paraguay.

Otros actos del día de la Hispanidad

Más allá de la música, la Sociedad Civil Oviedo21, con el apoyo de otras instituciones, organizó otros actos para celebrar el día de la Hispanidad. Esta misma tarde, inauguran la primera Exposición Internacional de Pintura Hispanoamericana que cuenta 45 obras de 30 artistas de ocho países diferentes. Los encargados de organizar este evento fueron el pintor avilesino, Favila, y la artista paraguaya afincada en Asturias, Clarissa Solaeche.

El martes que viene se celebrará una conferencia del profesor Juan García Santandreu, presidente del Centro de Estudios Colombinos de Valencia, sobre el origen de Cristóbal Colón.

Quedará para el jueves la presentación del historiador Iván Cruz sobre la conquista del Perú. José Antonio Álvarez, Presidente de la Sociedad Civil Oviedo21, concluyó diciendo que "estamos emocionados con toda esta programación y esperamos que llegue a los últimos confines del mundo".