Doce colegios e IES diseñarán y lanzarán cohetes para despertar vocaciones científicas

En las aulas de los centros educativos ovetenses se diseñarán y lanzarán cohetes. Es una actividad que se desarrollará en doce colegios e institutos del municipal organizada por el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa Didac Servicios Educativos. El primer paso se dio ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos con la organización de diversos talleres de robótica y realidad virtual a los que asistieron alrededor de 500 estudiantes.

Fue en el congreso de transformación digital en la educación, que reunió dos proyectos. Uno ha sido impulsado por la Consejería de Ciencia y permitió la organización de dos jornadas de divulgación científica y charlas, que concluyen hoy. El municipal, destinado a los escolares, da el pistoletazo de salida al diseño de cohetes en las aulas.

«Se propulsarán por agua y aire a presión y se equiparán con una tarjeta de programación. Dispondrán de sensores para que los alumnos puedan recabar datos y se familiaricen con la programación y la robótica con un contexto espacial», explicó Pelayo Melón, portavoz de Didac Servicios Educativos.

Sensores

Esos cohetes serán lanzados desde los patios de los centros educativos que los diseñarán. «Se utilizarán botellas de bebidas carbonatadas y podrán subir alrededor de 50 metros», indicó. En ellos se colocarán sensores de temperatura y de presión atmosférica y podrán hacer fotografías.

El objetivo que comparten esta actividad y el congreso es el de «despertar vocaciones científicas y acercar la tecnología y la programación a los estudiantes». La concejala de Educación, Lourdes García, destacó, en la inauguración de la jornada, que en los talleres «los alumnos podrán aprender divirtiéndose». Actividades como estas, dijo el director de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo, «despiertan vocaciones científicas».

La primera de las charlas fue impartida por Manuel González, manager de Esero, un proyecto centrado en educación de la Agencia Espacial Europea. «Utilizamos el espacio como contexto para enseñar y aprender disciplinas STEAM», aseguró. Entre los proyectos que desarrolla figura Cansat, dirigido a estudiantes de 14 a 19 años de toda Europa y centrado en la construcción de un mini satélite del tamaño de una lata de refresco. A la jornada asistieron los integrantes del equipo formado en el IES Peñamayor de Nava, que el pasado año logró una mención en el concurso. «Este año volveremos a participar, por cuarto año consecutivo, con una misión científica nueva», aseguró el director del centro y profesor de Tecnología, Iván Fernández.