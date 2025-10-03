"Gesto y materia" presenta su catálogo

El comisario Santiago Martínez y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos (en la foto, a la derecha), presentaron ayer en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo el catálogo de la exposición "Gesto y materia". Organizada por Atelier de Proyectos, la muestra junta a catorce artistas que en algún momento se han interesado en las posibilidades de la materia, el gesto y el color, como son Antonio Suárez, Orlando Pelayo, Joaquín Vaquero Turcios, Elías García Benavides, Kely, Luis Fega, Ángel Guache, Gil Morán, Pablo Maojo, Hugo O’Donnell, María Jesús Rodríguez, Vicente Pastor, María Vallina y Jorge Nava. La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de octubre.