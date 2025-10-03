"Gesto y materia" presenta su catálogo
El comisario Santiago Martínez y la vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar García Cuetos (en la foto, a la derecha), presentaron ayer en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo el catálogo de la exposición "Gesto y materia". Organizada por Atelier de Proyectos, la muestra junta a catorce artistas que en algún momento se han interesado en las posibilidades de la materia, el gesto y el color, como son Antonio Suárez, Orlando Pelayo, Joaquín Vaquero Turcios, Elías García Benavides, Kely, Luis Fega, Ángel Guache, Gil Morán, Pablo Maojo, Hugo O’Donnell, María Jesús Rodríguez, Vicente Pastor, María Vallina y Jorge Nava. La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece el ovetense Luis Llaca, el ortodoncista que cambió la sonrisa a miles de asturianos
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»
- Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas
- En marcha la inversión millonaria que permitirá modernizar la 'autopista del agua' de Oviedo