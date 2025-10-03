"Graciela Iturbide: España y México", la exposición de las fotos de la Premio "Princesa" se inaugurará en la Fábrica de La Vega de Oviedo el 16 de Octubre

Bajo el título «Graciela Iturbide: España y México», la Fundación Princesa ha organizado una exposición en homenaje a la fotógrafa mexicana, Premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2025, que incluye junto a algunas de sus obras más icónicas una selección de imágenes inéditas, muchas de ellas captadas en España. La exposición podrá visitarse del 16 al 25 de octubre en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, en el marco de la Semana de los Premios. Su comisaria, Beatriz Mackenzie, ofrecerá una visita guiada el jueves, 16 de octubre, coincidiendo con su apertura.

La muestra reúne 173 fotografías distribuidas en series que incluyen retratos de personajes y reflejan rituales de ambos países. Además, la exposición se completará con dos instalaciones concebidas especialmente para esta ocasión: un maizal, símbolo de la cultura compartida entre Asturias y México, y la obra audiovisual Rara avis, que evoca el universo simbólico de las aves, motivo recurrente en la obra de Iturbide.

Encuentro con Graciela Iturbide Graciela Iturbide inaugurará oficialmente la exposición el lunes, 20 de octubre, a las 18:30 horas, en un acto de acceso exclusivo mediante invitación. Tras la visita, mantendrá un encuentro con el público en la Fábrica de Armas de La Vega, que estará moderado por el editor Ramón Reverté.

Estas actividades forman parte de la «Semana de los Premios», un programa cultural diseñado por la Fundación que incluye la participación de los galardonados con los Premios "Princesa de Asturias" en distintos actos los días previos a la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor, el día 24 de octubre. El acceso a los actos de la «Semana de los Premios» es gratuito. La Fundación informará en fechas próximas del programa completo de actividades, así como del procedimiento de inscripción para asistir a los actos.