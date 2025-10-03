IU de Oviedo exige que la renovación de las instalaciones deportivas sea prioritaria tras el título de Ciudad Europea del Deporte

La reciente designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte no ha tardado en generar reacciones en el ámbito político local. Desde el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo consideran que el reconocimiento debe ir acompañado de un compromiso real con la mejora de las instalaciones deportivas de la capital.

Los representantes de la coalición subrayan que el estado actual de varios equipamientos dista mucho del nivel que exige este título, poniendo como ejemplo la pista de atletismo de San Lázaro, que según denuncian presenta baches y desperfectos que dificultan la práctica deportiva. “Es necesario recuperar y renovar de forma urgente esta instalación clave”, señalan, reclamando además que el proceso se lleve a cabo con la participación de atletas ovetenses.

Entre las actuaciones más urgentes que, a juicio de IU, debería asumir el equipo de gobierno figuran la reforma integral de la tribuna, con importantes filtraciones y problemas estructurales; la sustitución de la hierba artificial que rodea el tartán; la renovación del gimnasio y los vestuarios; y la mejora de los accesos para personas con movilidad reducida. También demandan la creación de un pasillo cubierto con foso que permita la práctica de saltos bajo techo, además de la actualización del material fijo y móvil para las diferentes disciplinas atléticas.

El portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, fue tajante al respecto: “Para que Oviedo sea una Ciudad Europea del Deporte plena, no puede mantener instalaciones en estado de abandono. El atletismo ovetense merece respeto, y este empieza por recuperar espacios como San Lázaro, que son fundamentales para el deporte. Hay que pasar de los titulares a los hechos”.

Desde IU insisten en que el deporte en Oviedo no puede quedarse en un eslogan de ciudad, sino que requiere de inversiones concretas, planificación a medio plazo y voluntad política.