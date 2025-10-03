Las jornadas gastronómicas del Desarme se saborearán en 71 restaurantes de Oviedo: estas son las fechas en las que se puede degustar el menú de la paz

El restaurante Casa Félix, de la calle Jesús, fue el primero en servir el Desarme después de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fue a lo largo de este viernes durante la presentación de las jornadas gastronómicas en una comida organizada por Otea. El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, destacó que 71 restaurantes servirán este año los garbanzos con balacao, los callos al estilo a Oviedo y el arroz con leche y otros tres han sido nombrados embajadores: Las Güelas de la calle Gascona, sidrería La Manzana (también en el bulevar de la sidra) y Pampan (Pumarín).

Entrega de la distinción de embajador. / Fernando Rodríguez / LNE

Almeida anuncia que dejará la presidencia de Otea

Álvarez Almeida aprovechó este ambiente festivo para anunciar que su puesto como líder de Otea tiene los días contados. En marzo asumió la presidencia de Hostelería de España y, hasta ahora, ha compatibilizado ambos cargos. Sin embargo, próximamente y sin concretar una fecha exacta, abandonará el cargo regional para centrarse exclusivamente en los asuntos de carácter nacional. "El próximo año no estaré aquí como presidente de Otea", subrayó durante la comida aunque dejó deberes tanto a los representantes políticos presentes en la comida. "Lo que pido a las instituciones es que sigáis trabajando por el Desarme".

Este guante lo recogió la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana. Otras autoridades presentes en la presentación fueron el recién nombrado delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres; Rubén Castro, vicepresidente de Fade y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro.

"La unión hace la fuerza"

Lo que desean todos los líderes institucionales presentes en la primera comida del Desarme es que el trabajo colectivo continúe para seguir cosechando logros. "La unión hace la fuerza", subrayó Llamedo quien calificó como un "premio al trabajo colectivo y constante de Otea, el Ayuntamiento y los hosteleros" la distinción del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Estas jornadas gastronómicas se reinventan cada edición y nos transportan al siglo XIX".

Además, subrayó que estos tres platos "forman parte de nuestra identidad" y desde el 16 al 26 de octubre serán degustados por ovetenses, asturianos y todos aquellos que viene de otros puntos de España. "Gracias a la cofradía por su capacidad de unir el pasado con el presente; el Desarme es un motivo de orgullo colectivo y una de las grandes fortalezas que tiene Asturias es su gastronomía".

Desarme llena de sabor Oviedo

Palabras compartidas por el concejal de Turismo, quien destacó que Oviedo "es la capital de la buena mesa". "Es un honor presentar una nueva edición de las jornadas gastronómicas que cada año llenan de vida y sabor a la ciudad". También destacó que la colaboración "es la mejor receta para alcanzar logros comunes". "El desarme es una seña de identidad de la ciudad". Por su parte, el presidente de la cofradía, Miguel Ángel de Dios, destaco que llegan al Desarme "con los deberes hechos" al conseguir la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional.