José Antonio Flórez: "El optimismo refuerza el sistema inmune"

El Club acoge la próxima semana las Jornadas Astur-Americanas de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), en dos sesiones. La primera, el lunes 6 de octubre, consiste en una charla del gaitero José Ángel Hevia, bajo el título: "Gaiteros indianos y gaiteros criollos. Una crónica hispanoamericana de ida y vuelta".

"El optimismo refuerza el sistema inmune, es fundamental practicarlo". El médico José Antonio Flórez Lozano, acompañado por Isidro Fernández Rozada, presidente del Instituto para el Conocimiento de Asturias, abordó ayer en el Club los retos de una sociedad que envejece, pero que puede vivir más y mejor. Flórez Lozano, catedrático del departamento de Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina, propuso prácticas para disfrutar de una buena vejez: "ejercicio físico regular, alimentación equilibrada, descanso adecuado, una vida sencilla y, sobre todo, sentido del humor que oxigene el alma", indicó.

"La clave está en vivir con ilusión", afirmó. Los centenarios suelen compartir una actitud optimista: "algo que no sólo mejora el estado de ánimo, sino que reduce el riesgo de enfermedades graves como ictus o infecciones", aseguró. En este contexto, introdujo dos "medicinas" que no están en la farmacia, pero que deberían recetarse a diario: "calmasín" y" humorosín". "La calma es un bálsamo esencial y el humor un mecanismo de defensa frente al absurdo de la vida moderna. Es necesario encontrar espacios de paz y practicar una higiene cerebral para desechar obsesiones y preocupaciones tóxicas", recalcó.

Isidro Fernández-Rozada, que en septiembre recibirá el título de Hijo Predilecto de Asturias, tal como anunció el Gobierno del Principado, evocó "el simbolismo de aquel apretón de manos entre diferentes ideologías que, en su momento, buscó hacer la mejor España y la mejor Asturias". Flórez no escatimó en elogios hacia su amigo: "Isidro ha apuntalado una personalidad pro longeva", dijo con afecto.