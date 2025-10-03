Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para "transformar la ciudad" con estas obras

Nueva lluvia de millones procedentes de Bruselas para "seguir transformando" y "confirmar la posición de liderazgo" de la ciudad. Oviedo acaba de conseguir la concesión de 8,4 millones de euros correspondientes a la convocatoria de los fondos FEDER 2021-2027 con los que deberá afrontar un Plan de Actuación Integrado, consistente en 14 inversiones estimadas en 20 millones. La construcción de los centros integrados de La Corredoria, La Florida y Campomanes, la reforma del margen izquierdo de la "Y" o la reurbanización de la Ronda Sur figuran en el listado de 14 propuestas en las que el Consistorio deberá ahora decidir cómo repartirá la aportación comunitaria.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado febrero, el plan presentado por Oviedo para la convocatoria está compuesto de tres grandes estrategias. La primera, denominada "Oviedo por la Ciudadanía", contempla una decena de obras repartidas asimismo en seis apartados. El epígrafe sobre la creación de los centros integrados se lleva el mayor esfuerzo económico, con 3,22 millones para el de La Corredoria, 1,1 millones para el de La Florida y 545.000 euros para poner uno en marcha en la calle Campomanes. También se contempla un apartado con tres actuaciones en las Unidades de Trabajo Social (UTS) de Campomanes (784.000 euros), Vallobín (195.000) y El Cristo (137.000). Las otras cuatro inversiones de este bloque corresponden a la adecuación del centro juvenil de Santullano (460.000 euros), el Proyecto Integral de Atención Ciudadana (600.000), un proyecto de integración de migrantes y personas solas (200.000) y la creación de un centro de formación ocupacional y promoción empresarial de Ventanielles (1.435.000 euros).

La segunda estrategia del Plan, titulada "Oviedo + Próximo Integración Espacial y medio Ambiente", integra la obra de la margen izquierda de la autopista (estimada en seis millones), la reurbanización de la Ronda Sur (presupuestada en tres) y el carril bici que unirá Rubín con La Corredoria (1,18 millones). Se tratan, todos ellos, de proyectos que el Consistorio tiene muy avanzados, allanando así la adjudicación de los mismos y su posterior justificación ante las autoridades comunitarias, que fijan el 2027 como horizonte temporal para completar esta convocatoria.

El tercer paquete, denominado "Conecta Oviedo. Infraestucturas y Gestión Digital Sostenible", contempla un millón de euros repartido en dos partidas de 500.000 euros, dirigidas a la "mejora de infraestructuras de comunicación de la red urbana" y un proyecto para mejorar la "gestión de contenidos digitales" municipales..

Oficina de captación

Desde el equipo de gobierno aseguraron que ahora "toca decidir cómo se reparten los fondos entre las diferentes partidas". También señalaron que los 8,4 millones se han conseguido gracias a la estrecha colaboración del área de Participación Ciudadana, liderada por Mario Arias, y al trabajo de la Oficina de Captación de Fondos, dependiente de la concejalía de Economía. "Se demuestra que el modelo de trabajo que hemos implantado funciona", apuntó la edil de Economía, Leticia González, reivindicando el papel de la oficina creada desde su área.

"Cada euro que llega de Europa es una inversión de futuro de nuestra ciudad", añade la concejala en relación a una serie de inversiones llamadas a impulsar "la innovación, sostenbilidad y digitalización", además de consolidar "la visión de un Oviedo moderno competitivo y lleno de oportunidades".