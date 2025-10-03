Los ministros de medio mundo marcan los hitos culturales para los próximos años: muchos coinciden con los retos de Oviedo a capital cultural

Barcelona ha sido en los últimos días el epicentro de la política cultural. La ciudad condal acogió la celebración de Mondiacult, la conferencia mundial de la Unesco sobre las políticas del sector y desarrollo sostenible que contó con la asistencia de los responsables ministeriales. En definitiva, un gran foro del que se han sacado una larga lista de conclusiones que coinciden con los principales retos que quiere lograr la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Dos de los principales consensos es que los derechos culturales han de ser el eje central de las políticas públicas y los países promocionarán los espacios para la celebración de las diferentes actividades como «lugares seguros, accesibles y que fomenten el diálogo». También que las diferentes programaciones son un «vector de memoria, identidades, reconciliación y cohesión social fortaleciendo la resiliencia y la realización de los derechos humanos».

Hitos compartidos con Oviedo

Un reto que ya puso en valor el Alcalde, Alfredo Canteli, durante los actos centrales por el día de Oviedo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) y cuyo stand se dedicó a este reto internacional. En su discurso, el primer edil reivindicó que la cultura «no es solo la raíz de la que nos alimentamos». «La cultura no es solo la ropa que nos envuelve mientras andamos por la vida. También es nuestro futuro. Y en esa cultura del futuro queremos un mundo sostenible, queremos un mundo en paz y queremos un mundo para todos y para todas».

Otro de los temas en los que incidió Canteli es en la relevancia del patrimonio y la tradición cultural. Oviedo representa «un escaparate privilegiado de lo que somos».Una conclusión a la que han llegado al congreso de Barcelona porque los países participantes piden la salvaguarda del patrimonio cultural y natural. También apuestan por mejorar las condiciones que tienen los artistas a lo largo del mundo a través de una remuneración justa y protección social adecuada para «los artistas, creadores culturales y trabajadores» del sector.

Fomentar la movilidd

Conocer otras culturas, sociedades y personas es básico para fortalecer el sector. Es por ello que los países quieren fortalecer los marcos de movilidad nacional, regional e internacional para los artistas y que se refuerce la propiedad intelectual.

Lovaina, capital de 2030

Mientras todo esto ocurría en Barcelona en unas jornadas a las que acudió la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, la ciudad belga de Lovaina fue elegida como Capital Europea de la Cultura 2030. La ciudad cuenta con 104. 000 habitantes y más de 60.000 estudiantes. Su lema es «LOV2030: naturaleza humana» con la voluntad de incluir a toda la región circundante y construir nuevas conexiones. Esta distinción será compartida con una localidad de Chipre y otro lugar para a determinar entre los países que se sumarán a la Unión Europea.