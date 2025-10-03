El parque del Oeste de Oviedo dirá adiós a su fallida fuente: estas son las obras que acometerá el Ayuntamiento en la zona

A la segunda fue la vencida. La Junta de Gobierno aprobó este jueves en sesión ordinaria adjudicar a la empresa Mevals Proyectos y Construccciones las obras para transformar la fallida fuente ornamental de las escaleras del parque del Oeste. El Ayuntamiento ejecutará unos trabajos consistentes en la supresión de esta estructura, que lleva varios años sin funcionar. Además, el vaso inferior será reconvertido en un espacio similar a un escenario. En esa área, situada en la calle José María Martínez Cachero, se instalará una pérgola de vidrio sostenida sobre una estructura metálica.

Los trabajos para retirar la fuente, que presenta múltiples desperfectos, se desarrollarán en un plazo de dos meses. Inicialmente fueron licitados por 170.179 euros, pero el concurso quedó desierto. Una nueva convocatoria ha permitido finalmente que el proyecto, incluido en el plan de choque municipal de actuaciones en los barrios, pueda salir adelante.

La fuente se encuentra en la zona central de las escaleras que comunican la plaza del parque del Oeste con la calle José María Martínez Cachero, a escasos metros de las piscinas municipales, y está soterrada en las áreas planas de descanso. En los puntos de conexión con los caminos peatonales se producen encharcamientos que afectan a los viandantes. Entre los objetivos de la obra figura dar una solución definitiva a este problema.

Además, las largas y empinadas escaleras que salvan el fuerte desnivel entre ambos extremos ganarán amplitud con la demolición de los vasos de la fuente. También se derribarán varios monolitos de hormigón situados en la plaza superior y todas las rejillas de la zona serán renovadas.

Los trabajos forman parte de un paquete de 23 pequeñas actuaciones diseñadas por la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, con el objetivo de "mejorar la calidad de vida" de los vecinos de distintos barrios. Entre estas actuaciones se incluyen la construcción de un ascensor para salvar los 14 metros de desnivel de la calle Víctor Sáenz, en Montecerrao; el desmontaje de la fuente de Longoria Carbajal; la creación de un nuevo acceso al colegio Germán Fernández Ramos, en Pando, así como diversas mejoras en Ciudad Naranco. Todas ellas integran un plan anual dotado con 6,2 millones de euros.

El Ayuntamiento ya había impulsado estas actuaciones hace meses, pero varios de los concursos quedaron desiertos al no suscitar el interés de las empresas constructoras en las cantidades ofertadas. Uno de esos procedimientos fallidos fue el del parque del Oeste, que ahora, finalmente, ha conseguido salir adelante.