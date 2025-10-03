Un policía local de Oviedo reconocido en Madrid por su trabajo
El policía local Xose Manel Rubio ha sido reconocido por la revista ‘Formación de Seguridad Laboral’ por su trabajo en la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la seguridad pública. El acto de entrega del galardón tuvo lugar en Madrid coincidiendo con las celebraciones del treinta aniversario de esta publicación. Este reconocimiento lo compartió con otras personalidades del sector.
