El Principado invierte 7 millones en robótica para los centros educativos
"La transformación digital en la educación no es una opción, es una necesidad", afirma el director de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure
La Consejería de Educación pondrá en marcha un programa para «ahondar en las competencias digitales que tienen que ver con el pensamiento computacional y la programación» en los centros educativos de la región. Así lo aseguró el director de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, en la inauguración del congreso sobre transformación digital en la educación que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. El plan que desarrolla junto a la dirección general de Estrategia Digital y Competencia Artificial tiene una inversión de siete millones de euros.
Cuatro millones serán destinados a dotar de equipamiento a los centros para los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria. El resto de la cuantía será aportada para la formación del profesorado y alumnado y a las actividades en las que se introducirán robótica en clase de forma transversal. «La transformación digital en la educación no es una opción, es una necesidad», apuntó Vallaure, para destacar a continuación el «esfuerzo» realizado por la Consejería, con conexiones «ultrarrápidas» en los centros y la instalación de más de 5.800 paneles interactivos digitales.
La Consejería de Educación ha creado espacios físicos en los últimos equipamientos construidos que "posibilitan la implementación de nuevas tecnologías". También se ha ayudado a los centros educativos a elaborar su plan digital, que es, dijo el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, "una hoja de ruta para poder implementar las tecnologías en su proyecto pedagógico". "En total tenemos 419 centros con un plan digital adaptado a las nuevas tecnologías", resaltó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio de los Deportes
- Leticia González, concejala de Economía: «El mercadillo de La Corredoria no afectará para nada al del Fontán»
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas