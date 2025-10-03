El Principado invierte 7 millones en robótica para los centros educativos

La Consejería de Educación pondrá en marcha un programa para «ahondar en las competencias digitales que tienen que ver con el pensamiento computacional y la programación» en los centros educativos de la región. Así lo aseguró el director de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, en la inauguración del congreso sobre transformación digital en la educación que se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo. El plan que desarrolla junto a la dirección general de Estrategia Digital y Competencia Artificial tiene una inversión de siete millones de euros.

Cuatro millones serán destinados a dotar de equipamiento a los centros para los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria. El resto de la cuantía será aportada para la formación del profesorado y alumnado y a las actividades en las que se introducirán robótica en clase de forma transversal. «La transformación digital en la educación no es una opción, es una necesidad», apuntó Vallaure, para destacar a continuación el «esfuerzo» realizado por la Consejería, con conexiones «ultrarrápidas» en los centros y la instalación de más de 5.800 paneles interactivos digitales.

La Consejería de Educación ha creado espacios físicos en los últimos equipamientos construidos que "posibilitan la implementación de nuevas tecnologías". También se ha ayudado a los centros educativos a elaborar su plan digital, que es, dijo el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, "una hoja de ruta para poder implementar las tecnologías en su proyecto pedagógico". "En total tenemos 419 centros con un plan digital adaptado a las nuevas tecnologías", resaltó.