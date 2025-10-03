El PSOE critica la falta "de rumbo" de Oviedo: "Esperemos que no perjudique a la fábrica de La Vega"

"Esperemos que la falta de rumbo del equipo de gobierno no perjudique a La Vega". Esta fue una de las peticiones que el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, hizo esta mañana durante un desayuno informativo en el hotel NH Principado. Sostiene que Alcalde, Alfredo Canteli, se preocupa más por "favorecer determinados grupos de presión y empresariales que los intereses de la ciudadanía". Una situación que cree que está afectando al día a día de la ciudad y espera que no se extienda a la fábrica de armas. "Es un proyecto estratégico clave y un año después de la firma del convenio, estamos sin el plan especial y no ha habido participación ciudadana para tratar este asunto".

Otra de sus críticas pasa por los estudios geológicos. Fernández Llaneza recordó que el grupo Arqueos propuso en los estudios previos un plan de catas cuyo presupuesto ascendió a un millón de euros. Sin embargo, los planes acabaron siendo "un estudio con un georradar que tuvo un coste de 17.000 euros". Las conclusiones fueron que no existen restos arqueológicos de importancia al hallarse viales y canalizaciones viejas que despejan el camino para el desarrollo de la operación urbanística.

Las discrepancias con la Fábrica de Gas

El futuro de la Fábrica de Gas es otro tema que divide al equipo de gobierno y al principal partido de la oposición. El Alcalde defendió el domingo que si el gasómetro presenta "algún defecto en los hierros, se reparará y se edificará dentro". Sin embargo, el líder de los socialistas recordó que sigue en marcha el Plan Portela que prohíbe la construcción de pisos dentro de este caraterístico elemento. "Queremos que el proyecto se haga de acuerdo a la ley. La empresa -en referencia al fondo Gingko Advisor- compró el conjunto con unas condiciones y tienen que ceñirse al informe realizado por la consejería de Cultura".

No obstante, Fernández Llaneza no se opone a la urbanización del ámbito y es consciente que uno de los principales problemas que tiene Oviedo es la vivienda. "La mayor parte de los vecinos del casco urbanos destinan el 30% de sus recursos a sus casas". Es por ello que en los úlitmos meses han exigido la regulación de los pisos turísticos. "En el último Pleno solicitamos al Ayuntamiento para pedir al Principado que haya en Oviedo zonas tensionadas. La vivienda es un derecho constitucional; no es un bien especulativo y es clave para atraer juventud".

Disminuir la dependencia del sector servicios

Otro ítem necesario para atraer a población es generar puestos de trabajo. "Tenemos muchas oportunidades que en muchos casos estamos dejando pasar por alto; tenemos que ser capaces de disminuir la dependencia del sector servicios y apostar por la industria y el conocimiento". Para ello, Fernández Llaneza propone sacar el máximo proyecto a tres enclaves del concejo: la fábrica de La Vega, el parque empresarial de Oviedo-polígono de Olloniego-Tudela- y las antiguas fábricas de loza y de tubos de San Claudio.

También es necesario ofrecer un transporte público que llegue a cada lugar estratégico. "Este servicio es clave y hay quejas de muchas zonas pidiendo la reestructuración de las líneas", recordó el socialista ,que a renglón seguido explicó que uno de los objetivos para la creación de las zonas de bajas emisiones es la reducción de la contaminación "alrededor del 20%". Las restricciones que a partir del 1 de enero se pondrán en marcha en Oviedo provocarán que "no conseguiremos alcanzar esta cifra". "Igual nos quedamos en un 10%".

Reformas rocambolescas

Como colofón, Fernández Llaneza calificó como "reformas rocambolescas" la reurbanización de la avenida de Galicia, la peatonalización del eje de Mendizábal "para beneficiar a negocios" y el recinto ferial de La Florida. "Tras una inversión de un millón de euros, sigue cerrado".