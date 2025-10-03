Vox exige al gobierno local de Oviedo actuar en San Lázaro ante lo que califican de “inseguridad y abandono”

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo elevó ayer el tono de sus críticas al equipo de gobierno al denunciar la “situación insostenible” que aseguran padecer los vecinos de la Carretera de La Bolgachina y su entorno, en el barrio de San Lázaro.

La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, aseguró que los residentes “han dicho basta” ante lo que describió como un cúmulo de problemas: acampadas ilegales permanentes, robos, peleas en torno al albergue y al CRPS, botellones en el Parque de Invierno y un estado de abandono generalizado. “Mientras, el PP de Canteli presume de proyectos que nunca llegan y abandona lo esencial: la seguridad de los ovetenses”, señaló.

Según explicaron desde Vox, los vecinos han remitido escritos al Consistorio alertando de un deterioro progresivo del barrio, que va desde intentos de robo y broncas diarias hasta problemas de suciedad, falta de iluminación y vertidos incontrolados. A todo ello, añaden la ausencia de respuesta policial y la degradación de infraestructuras básicas.

Entre las medidas que la formación reclama al Ayuntamiento figuran un refuerzo inmediato de la presencia policial, actuaciones contra las acampadas ilegales, un plan de limpieza y desbroce en la zona de la antigua pirotecnia y el camino de La Peña, la reparación del alumbrado, la recuperación de la fuente de La Peña, una mayor vigilancia en el Parque de Invierno y un estudio técnico para mejorar los accesos y garantizar la seguridad vial y peatonal.

“Cada día que el PP permanece de brazos cruzados, el problema se agrava. Si no garantiza la seguridad, el orden y el mantenimiento de los barrios, se convierte en cómplice de la degradación de Oviedo”, concluyó Peralta.