La guía imprescindible de la Noche Blanca de Oviedo: Estas son las 45 actividades que llenarán de cultura la ciudad

Once horas ininterrumpidas en forma de 45 actividades organizadas en 40 escenarios repartidos por la ciudad. Eso son las cifras de trazo grueso de la decimotercera edición de la Noche Blanca de Oviedo, la gran cita cultural en la ciudad, que este sábado se celebra como una apuesta decidida por reforzar la candidatura carbayona a Capital Europea de la Cultura 2031.

Uno de los grandes atractivos de este año será el estreno del Palacio de los Deportes como escenario. Lo hará con «Pleonexie», una instalación performativa audiovisual de gran formato creada por el artista Maxime Houot y producida por Collectif Coin, que estará abierta de ocho de la tarde a tres de la mañana.

La fábrica de armas de La Vega volverá a abrir sus puertas para acoger «Voces de la Fábrica», una iniciativa, consistente en que los antiguos trabajadores cuentan sus vivencias, presencialmente o en grabaciones a las 20.00, 21.30 y 23.00 horas.

Otro plato fuerte será «Mis asesinatos favoritos», la conversación que protagonizarán Alex de la Iglesia y Edu Galán sobre sus asesinatos favoritos de la historia del cine, será a las 21.00 horas en el Filarmónica.

Entre las sedes repiten en el evento al que el Alcalde, Alfredo Canteli, dará el pistoletazo de salida a las 19.30 horas, están el Museo de Bellas Artes, en Museo Arqueológico o el Monasterio de San Pelayo, que abre la comunidad de monjas benedictinas para disfrutar de los cantos de vísperas y completas y de una visita a varias dependencias en una de las actividades que registra mayor afluencia año tras año.