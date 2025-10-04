Un joven de 19 años sin carné y ebrio estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
El conductor, que iba acompañado por otra persona, circuló a más de 100 por hora en Muñoz Degrain y se saltó varios semáforos hasta sufrir el siniestro
Rocambolesco suceso de madrugada en Oviedo. Un joven de 19 años fue detenido este sábado después de estrellar un Mercedes C 220 CDI de color oscuro contra el muro de la fuente de la plaza de Castilla de Oviedo. El varón, que carece de permiso de conducir y dio positivo en el control de alcoholemia, iba acompañado de otra persona en el vehículo y fue arrestado al fracasar en una espectacular huida que le llevó a circular a más de 100 kilómetros por hora y saltarse varios semáforos en céntricas calles como Muñoz Degrain antes de sufrir el siniestro que dejó el turismo inutilizado.
La persecución se inició cuando una patrulla rutinaria de la Policía Nacional se encontró con el vehículo circulando por la calle Arzobispo Guisasola de a una velocidad anormalmente reducida y de manera errática. Cuando el vehículo policial se puso a la altura del Mercedes y le hicieron señas al conductor para que detuviese la marcha, el conductor decidió acelerar bruscamente. Fue a partir de entonces cuando se inició la persecución. El joven se saltó todos los semáforos en rojo y superó los cien por hora, sorteando todos los coches que se encontraba a su paso. Sin embargo, al entrar en la plaza de Castilla perdió el control del coche y terminó impactando contra el muro de la emblemática fuente de la entrada a Oviedo desde la autopista. El coche quedó inutilizado, con grandes daños en su estructura.
Los agentes se encontraron a los dos ocupantes del coche fuera del vehículo. Fue entonces cuando J. D. O., residente en una céntrica calle ovetense, se identificó como conductor presentando evidentes síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En ese momento fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.
En ese momento se informó al joven que estaba investigado por tres delitos: contra la seguridad vial por conducir bajos los efectos del alcohol y provocar un accidente, por conducir sin haber tenido nuca carné y por conducción temeraria, poniendo en peligro la integridad de otras personas.
El vehículo siniestrado fue trasladado a la grúa al depósito municipal de la calle Francisco Bances Candamo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
- Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio de los Deportes
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas
- Alarma en Oviedo: un incendio en la cocina de un bar obliga a intervenir a los bomberos
- En marcha la inversión millonaria que permitirá modernizar la 'autopista del agua' de Oviedo