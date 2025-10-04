Así luce el mobiliario "de última generación" del nuevo bulevar hostelero de Oviedo

La avenida de Galicia de Oviedo está de estreno. La gran arteria hostelera del centro del casco urbano de la capital del Principado no solo disfruta de la puerta de largo de una nueva distribución de los viales. A la ampliación de las aceras y la renovación de la mediana y la calzada hay que sumar la colocación de nuevos bancos "de última generación", jardineras y árboles a modo de remate de una de las obras municipales más ambiciosas de lo que va de año. "Tuvimos la calle varios meses patas arriba, pero mereció la pena", destaca Josefa Rodríguez, un vecina de Valentín Masip asidua a esta parte de la ciudad.

Un operario instalando el nuevo mobiliario. / L. B.

Aunque la calle ya vivió una especie de preinauguración al reabrir completamente al tráfico para el desfile del Día de América en Asturias, en plenas fiestas de San Mateo, es ahora cuando el proyecto empieza a tomar forma definitiva. Algunos viandantes ya disfrutaron este viernes de los bancos nuevos a pesar de que muchos todavía no estaban totalmente desembalados.

Operarios preparándose para colocar una jardinera. / L. B.

Varios operarios de la empresa Arposa 60, la encargada de la transformación de la vía mediante una inversión de un millón de euros, seguían instalando los bancos mientras muchos vecinos ya los fotografiaban o posaban sentados en los mismos. También colocaban jardineras repartidas a lo largo de toda la calle en los huecos de las amplias aceras recién construidas en los que no existen terrazas de establecimientos hosteleros.

En general, la opinión de los transeúntes era buena. "Más guapo está", explicaba José López, vecino de la misma calle, mientras otros mostraban algunas dudas. "Quizás están llenando demasiado el hueco nuevo que hicieron", reflexionaba en voz alta Javier Menéndez mientras señalaba a uno de los nuevos bancos de madera. "Cómodos parecen", añadió.