El maratón poético de "Los versos del raitán" homenajea a Xuan Bello en la Universidad
"Versos del raitán" reunió este sábado por la mañana en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo poemas de un centenar de autores, reunidos por la iniciativa "Asturias capital mundial de la poesía" a los que se pidió establecer vínculos literarios con el petirrojo (raitán). A la llamada acudieron un notable grupo de autores, algunos de ellos con el cometido de leer los versos de amigos ausentes.
Ese fue el caso del poeta ovetense Javier Almuzara, que recitó los versos que había seleccionado José Luis García, pero también los de Xuan Bello. La inclusión de la obra del autor tinetense fallecido de forma inesperada el pasado verano, sirvió también para convertir la velada literaria en un homenaje a su figura y a su obra. "Es una voz que sigo escuchando y me sigue emocionando", confesó en alusión a su amigo y colega Almuzara durante el recital.
La nómina de los participantes en la sesión del Paraninfo de la Universidad de Oviedo incluyó a nombres como María Esther García López, presidenta también de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, al músico Xuaco Amieva o a Aurelio García Ovies, entres muchos otros. El acto estuvo presentado por Sai Ruiz y contó con la colaboración de la violinista Ana Cora, que acompañó los recitados con la interpretación de algunas piezas.
