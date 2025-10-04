Las tortillas más solidarias de Oviedo: esta es la parroquia que quiere ayudar a los más desfavorecidos a base de los mejores pinchos

Oviedo tiene este domingo una cita solidaria muy especial. Un simple pincho de tortilla puede convertirse en una gran ayuda para quienes más lo necesitan. Ese es el espíritu con el que la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno organiza este domingo 5 de octubre una degustación de pinchos en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, en Oviedo.

Entre las 12.00 y las 14.00 horas, los ovetenses están invitados disfrutar de un pincho de tortilla con bebida (vino o agua) al precio simbólico de cinco euros. Toda la recaudación se destinará a ayudar a las familias más vulnerables del barrio a través de Cáritas Parroquial de Santo Domingo, así como a proyectos de la obra social que los misioneros dominicos desarrollan en Cuba y la Amazonía.

Desde la cofradía destacan que se trata de un gesto “sencillo pero cargado de sentido”, que pretende combinar la convivencia vecinal con la solidaridad. “Queremos que cada bocado sea una forma de compartir y apoyar a quienes más lo necesitan”, subrayan los organizadores.

El evento, que se celebra en el corazón del barrio de Santo Domingo, busca consolidarse como una cita anual en la que la tradición, la gastronomía y la ayuda mutua se den la mano en torno a uno de los platos más queridos de la cocina española: la tortilla de patata.