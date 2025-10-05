Álex de la Iglesia, en Oviedo: "En las películas funcionan sobre todo los robos y la venganza"

El teatro Filarmónica colgó el cartel de no hay billetes para escuchar al cineasta, director y guionista Álex de la Iglesia en su charla con el periodista y escritor asturiano Edu Galán. Quedaban unos minutos para las nueve de la noche y en el patio de butacas se acomodaban los últimos espectadores mientras otros esperaban en la calle por si hubiese algún hueco.

Puntual, Galán salió al escenario para presentar al director de "El día de la bestia" o "La comunidad". "Es la primera vez que viene a Oviedo", señaló antes de que De la Iglesia apareciese bajo los focos. "Hay bases argumentales que funcionan mejor que otras" y entre ellas figuran "el robo y la venganza", dijo el director de cine.

La charla se centró en sus asesinatos favoritos de la historia del cine. Y en este repaso se pararon en la película "Psicosis", dirigida por Alfred Hitchcock en 1960. "Cambió la historia del cine", indicó Álex de la Iglesia, que estrenará en breve la película "La cuidadora".

Galán recomendó al público que abarrotó el teatro Filarmónica que "dediquen un rato a las películas de Hitchcock" en el inicio de la actividad incluida en la programación de la Noche Blanca. El año anterior el periodista y escritor Manuel Jabois había protagonizado la charla con Edu Galán en una propuesta que ha formado parte de varias ediciones de la gran fiesta de la cultura que acoge cada año Oviedo.