Álex de la Iglesia, en Oviedo: "En las películas funcionan sobre todo los robos y la venganza"
El cineasta vasco afirma en la charla que mantuvo con Edu Galán, con el teatro lleno, que "Hitchock cambió con ‘Psicosis’ la historia del cine"
E. P.
El teatro Filarmónica colgó el cartel de no hay billetes para escuchar al cineasta, director y guionista Álex de la Iglesia en su charla con el periodista y escritor asturiano Edu Galán. Quedaban unos minutos para las nueve de la noche y en el patio de butacas se acomodaban los últimos espectadores mientras otros esperaban en la calle por si hubiese algún hueco.
Puntual, Galán salió al escenario para presentar al director de "El día de la bestia" o "La comunidad". "Es la primera vez que viene a Oviedo", señaló antes de que De la Iglesia apareciese bajo los focos. "Hay bases argumentales que funcionan mejor que otras" y entre ellas figuran "el robo y la venganza", dijo el director de cine.
La charla se centró en sus asesinatos favoritos de la historia del cine. Y en este repaso se pararon en la película "Psicosis", dirigida por Alfred Hitchcock en 1960. "Cambió la historia del cine", indicó Álex de la Iglesia, que estrenará en breve la película "La cuidadora".
Galán recomendó al público que abarrotó el teatro Filarmónica que "dediquen un rato a las películas de Hitchcock" en el inicio de la actividad incluida en la programación de la Noche Blanca. El año anterior el periodista y escritor Manuel Jabois había protagonizado la charla con Edu Galán en una propuesta que ha formado parte de varias ediciones de la gran fiesta de la cultura que acoge cada año Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
- La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
- Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio de los Deportes
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Último adiós a Luis Llaca, el doctor ortodoncista que 'se desvivía por su clínica de Oviedo y adoraba a sus nietas
- Alarma en Oviedo: un incendio en la cocina de un bar obliga a intervenir a los bomberos