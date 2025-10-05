La fábrica vuelve a La Vega: extrabajadores de la factoría muestran al público cómo era el trabajo

"Hace 50 años en este taller, con 18 años, realicé mi primera tarea profesional", apuntó Javier Ordás, extrabajador de la antigua fábrica de armas de La Vega. Subido a un pequeño escenario instalado en medio de la nave M-1, recordó ayer su paso por las instalaciones ahora vacías y en espera de albergar nuevos usos. Fue uno de los empleados que pasaron por la fábrica, que cerró sus puertas en 2012, y que ayer, dentro de las actividades programadas en la Noche Blanca, miró al pasado y explicó al público asistente cómo era el complejo.

Para comenzar con la propuesta "Voces de la fábrica", coordinada por Alejandro Carantoña, un vídeo grabado por Ordás que trasladó a los visitantes a un recorrido por la antigua fábrica de armas antes de que cesase la actividad. "Mi padre ya había trabajado aquí y recuerdo mis inicios con nerviosismo por la responsabilidad que tenía", manifestó, tras hablar de los tres años que había pasado previamente en la escuela de aprendices recibiendo formación.

Considera Javier Ordás que "el potencial que tiene esta fábrica es enorme y varias de sus naves son de alrededor de 1860". "Es una de las joyas que tiene Oviedo", añadió. Los exempleados que participaron en el proyecto resaltaron la importancia de la "formación recibida en la escuela de aprendices", el "sentimiento de pertenencia a la fábrica" y la buena convivencia.

"Voces de la fábrica" es una de las dos actividades que acogió durante la Noche Blanca la antigua fábrica de armas de La Vega, emplazamiento se ha convertido en los últimos años en escenario de diferentes eventos culturales. A unos metros de la nave M-1, en el claustro, los artistas Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante presentaron "Algunos presagios de deseo para una noche en blanco", su proyecto-manifiesto, que forma parte de la tetralogía performativa "Carmen// Shakespeare", iniciada en 2012.

El público se encontró con una instalación audiovisual deambulatorio activada de diversas formas por los dos artistas desde la tarde hasta las dos de la madrugada.