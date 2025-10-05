El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo

Tortilla con cebolla o sin ella, la tradicional o con más ingredientes, como el picadillo de chorizo, unidos a los de siempre. Son algunas de las variantes del plato que se reunieron a las puertas de la iglesia de Santo Domingo por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno en el "Pincho solidario" organizado este domingo. "Es una iniciativa muy buena. Es estupenda y queremos participar en ella", apuntó Carmen Bachiller tras comprar, en una mesa próxima a aquella en la que se muestran las tortillas, un vale.

La solidaridad, el ingrediente secreto de las tortillas de Santo Domingo | FERNANDO RODRÍGUEZ

Junto a ella Carmen Magadán adquiere también el resguardo para degustar, por cinco euros un pincho de tortilla y agua o vino. "Es muy importante colaborar en actividades como esta organiza la cofradía", señaló en referencia a la cita solidaria. Muchos de los fieles se hacían con los vales antes de acceder a la iglesia, con la intención de canjearlos después de misa y compartir una comida juntos.

Todos los fondos recaudados se destinarán, dijo el hermano mayor, José Ángel Rodríguez Getino, "a ayudar a familias vulnerables del barrio a través de Cáritas Parroquial de Santo Domingo y a proyectos de la obra social que los misioneros dominicos desarrollan en Cuba y la Amazonía". "Es la primera vez que hacemos esta actividad, pero pretendemos seguir organizándola en años posteriores", indicó.

Las tortillas fueron llegando escalonadamente a las puertas de la iglesia de Santo Domingo. Muchas de ellas elaboradas por integrantes de la cofradía y también por vecinos del barrio que quisieron colaborar con la iniciativa solidaria. Carlos Rodríguez acudió con tres tortillas. "Dos son tortillas de patata con cebolla y la otra lleva además picadillo de chorizo", explica.

Colaboración

Rodríguez es antiguo alumno del colegio de los Dominicos y trabaja en el sector de la hostelería. "Cuando se pide colaboración para una causa solidaria como este se encuentra, hay muchas personas que se unen", destacó.

Carlos Rodríguez sostiene que tiene varios "secretos" para elaborar la tortilla. Uno de ellos es "dejar las patatas ya fritas mezcladas con los huevos batidos diez minutos antes de echar la mezcla en la sartén", indicó. A este se une algún otro, que da como resultado una "tortilla melosa". Recomienda, mientras adquiere un vale para reforzar su colaboración con el "Pincho solidario" tras aportar también las tres tortillas, el queso como ingrediente a añadir.

Desde la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, indicó Rodríguez Getino, "estábamos pensando en actividades que podríamos hacer para recaudar fondos y se nos ocurrió esta". Y se pusieron manos a la obra a organizarlo todo. "La iniciativa fue muy bien acogida", remarcó el hermano mayor de la cofradía, que añadió que acudió mucha gente de la parroquia pero también de otros barrios , que quisieron aportar su granito de arena.

El "Pincho solidario" permitió, dijo, "recaudar fondos para ayudar a los más necesitados y también reunirnos un rato". Durante las más de dos horas recaudar se vendieron alrededor de 150 pinchos.

Los organizadores de la actividad, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, ya piensan también en la Semana Santa del próximo año. "Los ensayos para la procesión empezarán en Navidad", señaló Rodríguez Getino.