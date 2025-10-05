Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo

La Cofradía del Nazareno destaca la "buena acogida" del estreno de una iniciativa gastronómica clave para financiar ayudas a las familias vulnerables de varios barrios

El punto de venta de los pinchos de tortilla.

El punto de venta de los pinchos de tortilla. / Fernando Rodrí­guez

Elena Peláez

Oviedo

Tortilla con cebolla o sin ella, la tradicional o con más ingredientes, como el picadillo de chorizo, unidos a los de siempre. Son algunas de las variantes del plato que se reunieron a las puertas de la iglesia de Santo Domingo por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno en el "Pincho solidario" organizado este domingo. "Es una iniciativa muy buena. Es estupenda y queremos participar en ella", apuntó Carmen Bachiller tras comprar, en una mesa próxima a aquella en la que se muestran las tortillas, un vale.

La solidaridad, el ingrediente secreto de las tortillas de Santo Domingo | FERNANDO RODRÍGUEZ

La solidaridad, el ingrediente secreto de las tortillas de Santo Domingo | FERNANDO RODRÍGUEZ

Junto a ella Carmen Magadán adquiere también el resguardo para degustar, por cinco euros un pincho de tortilla y agua o vino. "Es muy importante colaborar en actividades como esta organiza la cofradía", señaló en referencia a la cita solidaria. Muchos de los fieles se hacían con los vales antes de acceder a la iglesia, con la intención de canjearlos después de misa y compartir una comida juntos.

Todos los fondos recaudados se destinarán, dijo el hermano mayor, José Ángel Rodríguez Getino, "a ayudar a familias vulnerables del barrio a través de Cáritas Parroquial de Santo Domingo y a proyectos de la obra social que los misioneros dominicos desarrollan en Cuba y la Amazonía". "Es la primera vez que hacemos esta actividad, pero pretendemos seguir organizándola en años posteriores", indicó.

Las tortillas fueron llegando escalonadamente a las puertas de la iglesia de Santo Domingo. Muchas de ellas elaboradas por integrantes de la cofradía y también por vecinos del barrio que quisieron colaborar con la iniciativa solidaria. Carlos Rodríguez acudió con tres tortillas. "Dos son tortillas de patata con cebolla y la otra lleva además picadillo de chorizo", explica.

Colaboración

Rodríguez es antiguo alumno del colegio de los Dominicos y trabaja en el sector de la hostelería. "Cuando se pide colaboración para una causa solidaria como este se encuentra, hay muchas personas que se unen", destacó.

Carlos Rodríguez sostiene que tiene varios "secretos" para elaborar la tortilla. Uno de ellos es "dejar las patatas ya fritas mezcladas con los huevos batidos diez minutos antes de echar la mezcla en la sartén", indicó. A este se une algún otro, que da como resultado una "tortilla melosa". Recomienda, mientras adquiere un vale para reforzar su colaboración con el "Pincho solidario" tras aportar también las tres tortillas, el queso como ingrediente a añadir.

Desde la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, indicó Rodríguez Getino, "estábamos pensando en actividades que podríamos hacer para recaudar fondos y se nos ocurrió esta". Y se pusieron manos a la obra a organizarlo todo. "La iniciativa fue muy bien acogida", remarcó el hermano mayor de la cofradía, que añadió que acudió mucha gente de la parroquia pero también de otros barrios , que quisieron aportar su granito de arena.

El "Pincho solidario" permitió, dijo, "recaudar fondos para ayudar a los más necesitados y también reunirnos un rato". Durante las más de dos horas recaudar se vendieron alrededor de 150 pinchos.

Los organizadores de la actividad, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, ya piensan también en la Semana Santa del próximo año. "Los ensayos para la procesión empezarán en Navidad", señaló Rodríguez Getino.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  2. Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
  3. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  4. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  5. Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
  6. Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio de los Deportes
  7. Alarma en Oviedo: un incendio en la cocina de un bar obliga a intervenir a los bomberos
  8. La guía imprescindible de la Noche Blanca de Oviedo: Estas son las 45 actividades que llenarán de cultura la ciudad

Estos son los escenarios con más éxito de la Noche Blanca

Estos son los escenarios con más éxito de la Noche Blanca

La historia de Alfredo Sánchez, el auténtico disco duro de La Corredoria: "La gente bajaba a bañarse a la playa del Nora"

La historia de Alfredo Sánchez, el auténtico disco duro de La Corredoria: "La gente bajaba a bañarse a la playa del Nora"

El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo

El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo

Así se prepara el gran templo de la cultura de Oviedo para el día más mediático del año

Así se prepara el gran templo de la cultura de Oviedo para el día más mediático del año

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de "crooner"

El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de "crooner"

La facultad más antigua del campus del Cristo será sometida a mejoras, que costarán más de un millón de euros

La facultad más antigua del campus del Cristo será sometida a mejoras, que costarán más de un millón de euros
Tracking Pixel Contents