Así se prepara el gran templo de la cultura de Oviedo para el día más mediático del año

El Ayuntamiento instala nuevas moquetas, tapizados y pavimentos en el edificio que aparará la atención de la prensa nacional e internacional a finales de este mes

El pasillo central del patio de butacas, totalmente renovado. | LNE

El pasillo central del patio de butacas, totalmente renovado. | LNE

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Oviedo

El Campoamor su día más mediático. El emblemático teatro inaugurado en 1892 y reabierto en 1948 tras un brutal incendio sufrido 14 años antes ha sido objeto en las últimas fechas de una serie de mejoras con el objetivo de que presente un aspecto perfecto para el próximo día 24 cuando tendrá lugar la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Una moqueta totalmente renovada, el retapizado de todos los bancos y sofás, y una serie de pequeños arreglos en pavimentos de zonas comunes y despachos se presentan como resultado del profundo lavado de cara abordado por el Ayuntamiento.

Distintas imágenes del aspecto que presenta el teatro Campoamor tras los trabajos de mejora realizados por la concejalía de Edificios en las últimas semanas. | LNE

Distintas imágenes del aspecto que presenta el teatro Campoamor tras los trabajos de mejora realizados por la concejalía de Edificios en las últimas semanas. | LNE

Los trabajos fueron desarrollados en las últimas semanas por encargo de la concejalía de Edificios y Patrimonio, dirigida por el popular Nacho Cuesta, la cual se ha puesto como meta que el recinto cultural "presente un estado impecable" de cara a una jornada que está marcada en rojo en el calendario de actividades de Oviedo, pues pone a la ciudad en el foco de atención de todo el país y muchos países extranjeros, especialmente de los que provienen los premiados.

El Campoamor culmina un profundo lavado de cara para los Premios

El Campoamor culmina un profundo lavado de cara para los Premios

A falta de los preparativos que considere oportunos la Fundación Princesa de Asturias, el teatro ofrece ya una imagen "esplendorosa". Los tonos rojos relucen en los pasillos del patio de butacas, los accesos y el mobiliario reparado. Todo ello para recibir de la mejor manera posible a la Princesa Leonor, protagonista de un acto al que en los últimos años tampoco han fallado sus padres, el Rey Felipe VI y la reina Doña Letizia.

El Campoamor culmina un profundo lavado de cara para los Premios

El Campoamor culmina un profundo lavado de cara para los Premios

El equipo de gobierno del PP encabezado por el Alclade, Alfredo Canteli, considera esta gala de entrega de los premios como "el mejor escaparate posible" para dar a conocer las bondades de Oviedo al mundo. El seguimiento mediático, unido a la importancia que este evento tiene para la hotelería, la hostelería y el comercio local hace que las distintas áreas municipales se vuelquen durante el mes de octubre en conseguir que todo salga según lo planeado. Una misión que también se traduce en mejoras como estas, que impactan positivamente en el resto de eventos organizados a lo largo del año en el Campoamor, entre los que destaca la temporada operística, considerada una de las más importantes de España.

