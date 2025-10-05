Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

Las fachadas monumentales volvieron a convertirse en lienzo de protesta en Oviedo. Durante la celebración de La Noche Blanca, la iglesia de San Isidoro el Real fue escenario de una intervención visual en la que se proyectaron banderas palestinas, proclamas en favor del pueblo palestino y mensajes críticos con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

En el videomapping, impulsado por los colectivos Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y AMA Asturies, se parodiaron los lemas oficiales de la candidatura. Donde se leía “Puxa Europa” apareció “Puxa Palestina”, y el lema “The Future is now” fue sustituido por “The Genocide is now”. Las imágenes, que iluminaron durante varios minutos la fachada del templo del Antiguo, generaron expectación entre los participantes de la cita cultural.

Los colectivos firmantes explicaron en un comunicado que su acción pretendía “recordar que el arte no es neutral y que la cultura no puede permanecer muda ante un genocidio”. Defienden que la candidatura ovetense a la Capitalidad Europea de la Cultura “debe sustentarse sobre valores sólidos como la defensa de los Derechos Humanos, la justicia internacional y la empatía con los pueblos”.

La intervención se produce apenas unas semanas después de un episodio similar durante las pasadas fiestas de San Mateo, cuando el colectivo Fiestes Populares proyectó en la torre de la Catedral de Oviedo banderas palestinas, la imagen del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con la leyenda “Se busca por genocidio” y proclamas contra el modelo festivo actual. Aquella acción derivó en la presencia de agentes de la Policía Local de paisano, que identificaron a varios participantes, algo que el grupo calificó como “acoso policial”.

Desde Fiestes Populares denunciaron entonces “la campaña de censura” del Ayuntamiento y del equipo de gobierno, al que acusaron de “perseguir a quienes muestran su solidaridad con Palestina”.

El nuevo videomapping de La Noche Blanca, aunque de tono más artístico, recupera el mensaje reivindicativo y sitúa de nuevo a Oviedo en el centro de un debate sobre los límites entre el arte, la protesta política y el uso del patrimonio como soporte simbólico.