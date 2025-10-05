Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: Una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

Un Golf de color gris aparece de madrugada empotrado y sin conductor a escasos metros del lugar donde chocó otro conductor ebrio y sin carné cuando huía de la Policía

El vehículo abandonado tras empotrarse contra la zona verde de la glorieta.

El vehículo abandonado tras empotrarse contra la zona verde de la glorieta.

Segunda madrugada con sobresalto en una de las glorietas más concurridas de Oviedo. Un Volkswagen Golf de color gris apareció pasadas las dos de la madrugada de este domingo empotrado contra los setos de una zona verde de la plaza de Castilla. Agentes de la Policía Local se encontraron el vehículo vacío y cerrado con llave a apenas 20 metros de distancia donde poco antes de las seis de la mañana del sábado un Mercedes conducido por un joven de 19 años que carecía de permiso de conducir e iba bebido chocó contra el muro de la fuente de la glorieta cuando huía de una patrulla de la Policía Nacional que le había dado el alto en Arzobispo Guisasola.

Como ocurriera menos de 24 horas antes, no hubo que lamentar heridos, pero los efectivos del cuerpo municipal tuvieron que esmerarse para tratar de esclarecer lo ocurrido. Sus indagaciones les permiteron averiguar que el propietario del vehículo era un varón de unos 25 años, pero al no localizarlo optaron por trasladar el vehículo al depósito municipal, donde horas más tarde fue reclamado y retirado por otra persona.

El coche se salió de la rotonda justo antes del desvío hacia la calle Calvo Sotelo. Invadió la zona verde, arrolló un seto y quedó parado justo al lado de una caja de control de la red semafórica que, por fortuna, no quedó dañada. El lugar del impacto está justo al otro lado de la calzada en el que el Mercedes C220 del siniestro de la madrugada del sábado quedó inutilizado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  2. Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
  3. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  4. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  5. Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
  6. Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio de los Deportes
  7. Alarma en Oviedo: un incendio en la cocina de un bar obliga a intervenir a los bomberos
  8. La guía imprescindible de la Noche Blanca de Oviedo: Estas son las 45 actividades que llenarán de cultura la ciudad

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: Una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: Una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de "crooner"

El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de "crooner"

La facultad más antigua del campus del Cristo será sometida a mejoras, que costarán más de un millón de euros

La facultad más antigua del campus del Cristo será sometida a mejoras, que costarán más de un millón de euros

La Universidad adjudica la gran reforma de la Facultad de Medicina

La Universidad adjudica la gran reforma de la Facultad de Medicina

Que la justicia deje de ser la cenicienta de los poderes públicos en Asturias

Que la justicia deje de ser la cenicienta de los poderes públicos en Asturias

El Oviedo "invencible" hace cola en la Noche Blanca más europea: "Ves cosas que te hacen pensar"

El Oviedo "invencible" hace cola en la Noche Blanca más europea: "Ves cosas que te hacen pensar"

La fábrica vuelve a La Vega: extrabajadores de la factoría muestran al público cómo era el trabajo

La fábrica vuelve a La Vega: extrabajadores de la factoría muestran al público cómo era el trabajo
Tracking Pixel Contents