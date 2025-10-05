La rotonda maldita de la noche de Oviedo: Una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

Segunda madrugada con sobresalto en una de las glorietas más concurridas de Oviedo. Un Volkswagen Golf de color gris apareció pasadas las dos de la madrugada de este domingo empotrado contra los setos de una zona verde de la plaza de Castilla. Agentes de la Policía Local se encontraron el vehículo vacío y cerrado con llave a apenas 20 metros de distancia donde poco antes de las seis de la mañana del sábado un Mercedes conducido por un joven de 19 años que carecía de permiso de conducir e iba bebido chocó contra el muro de la fuente de la glorieta cuando huía de una patrulla de la Policía Nacional que le había dado el alto en Arzobispo Guisasola.

Como ocurriera menos de 24 horas antes, no hubo que lamentar heridos, pero los efectivos del cuerpo municipal tuvieron que esmerarse para tratar de esclarecer lo ocurrido. Sus indagaciones les permiteron averiguar que el propietario del vehículo era un varón de unos 25 años, pero al no localizarlo optaron por trasladar el vehículo al depósito municipal, donde horas más tarde fue reclamado y retirado por otra persona.

El coche se salió de la rotonda justo antes del desvío hacia la calle Calvo Sotelo. Invadió la zona verde, arrolló un seto y quedó parado justo al lado de una caja de control de la red semafórica que, por fortuna, no quedó dañada. El lugar del impacto está justo al otro lado de la calzada en el que el Mercedes C220 del siniestro de la madrugada del sábado quedó inutilizado.