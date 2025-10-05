Estos son los escenarios con más éxito de la Noche Blanca

"La lluvia no pudo con la cultura", afirmó el presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, David Álvarez, en su valoración de la Noche Blanca, que mostró 45 actividades en 40 escenarios durante once horas. "Estamos muy satisfechos por la respuesta del público", apuntó el edil, que destacó la "relevancia" del evento, que "sigue la línea que nos marca Europa" en el camino que recorre Oviedo como aspirante a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Sostiene Álvarez que el agua "no ha sido obstáculo para que la gente saliese a disfrutar de las variadas actividades".

El público congregado en la Noche Blanca, señaló José Castellano, director artístico de la cita cultural, está en "la línea de ediciones anteriores", con el público llenando muchas actividades. En la instalación de luz y sonido "Pleonexie" del Palacio de los Deportes, con la que se inauguraba el uso cultural del recientemente reformado pabellón, se alcanzaron en el primer pase cerca de las 1.500 personas, el máximo de aforo. También hubo una gran asistencia en la antigua fábrica de armas de La Vega, que acogió dos propuestas.

Se formaron colas en diversos escenarios como ante el monasterio de San Pelayo y la Junta General. En el teatro Filarmónica, en el acto protagonizado por el cineasta Álex de la Iglesia y el periodista y escritor Edu Galán se llenó y quedaron personas que no pudieron asistir. "Estamos muy contentos por la afluencia y por la reacción del público", manifestó José Castellano.