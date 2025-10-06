Aparatoso accidente cerca de Oviedo: cuatro heridos, uno grave, al caer un coche por un desnivel de 30 metros en Las Regueras

Cuatro personas resultaron heridas de diversa consideración, una de ellas grave, tras salirse de la vía y precipitarse por un desnivel de unos treinta metros el vehículo en el que viajaban cuando circulaban por la carretera AS-371, a la altura del punto kilométrico 7,8, en Gallegos (Las Regueras).

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), todos los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El de mayor gravedad, un varón, fue evacuado por el equipo médico de la UVI móvil de Oviedo, con pronóstico reservado, a la espera de más pruebas. Los otros tres ocupantes, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico y otra convencional.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron numerosos efectivos de emergencias. Además del equipo de la UVI móvil, intervinieron sanitarios del Centro de Salud de La Ería y el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, que acudió con un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y un médico-rescatador. También participaron bomberos del parque de La Morgal y el jefe de zona centro-este.

Cuando los equipos llegaron al punto del accidente, comprobaron que los cuatro ocupantes habían logrado salir del vehículo. Los bomberos ayudaron a ascender por el terraplén a los tres heridos leves, que pudieron hacerlo por su propio pie, mientras que el más grave fue inmovilizado y evacuado en camilla nido tras ser estabilizado por los sanitarios.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.34 horas. En la llamada se alertaba de que un coche se había salido de la calzada y había caído por un desnivel superior a veinte metros. De inmediato, la Sala del 112 activó a los bomberos de La Morgal y al Grupo de Rescate aéreo.

Las labores de rescate y evacuación se completaron poco antes de las 18.30 horas, momento en que los equipos dieron por finalizada la intervención. El helicóptero del SEPA regresó a su base a las 18.33 horas, y la dotación de bomberos lo hizo tres minutos después.

El suceso fue comunicado a la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente, así como a los responsables del mantenimiento de la vía.