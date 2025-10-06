Cuatro disparos a las tres y cuarto de la madrugada: investigan como robo lo ocurrido en una discoteca de Oviedo con clientes dentro

El hombre que asaltó una discoteca en la plaza de la Foncalada de Oviedo en la madrugada del domingo efectuó hasta cuatro disparos en el establecimiento, según indicaron fuentes conocedoras de los hechos, que están siendo investigados como un robo con intimidación por parte de la Policía Nacional de Oviedo, sin que se hayan producido detenidos por el momento. No obstante, los hechos son tan extraños que no se descartan otras posibilidades para explicar los disparos.

El local, que fue hace tiempo un karaoke, es ahora una discoteca de ambiente latino. Los hechos ocurrieron a las 3.15 de la madrugada del domingo, cuando una persona entró en el establecimiento esgrimiendo una pistola y cometió el robo, siempre según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, marchándose del lugar.

Huida del pistolero

En el curso de la sustracción habría disparado cuatro veces, causando el pánico entre las personas que se encontraban en el establecimiento en ese momento. La Policía Nacional guardó silencio sobre los disparos efectuados. Se está analizando qué arma pudo utilizarse. En el incidente no se produjeron heridos, según remarcó la Policía Nacional.

El último incidente de gravedad con disparos se produjo el pasado mes de enero, cuando un panameño fue asesinado a tiros en Lugo de Llanera, mientras estaba cambiando una rueda de su vehículo que previamente le habían pinchado. E. B. R., de 43 años, fue tiroteado desde otro vehículo que paró a su altura. Todo apunta a un ajuste de cuentas. Con la víctima iba una segunda persona que emprendió la huida. El panameño, con antecedentes por tráfico de drogas, había venido expresamente desde el sur del país para asistir a un juicio a su hijo.