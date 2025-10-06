El "Boom" de las actividades gratuitas en Oviedo: Los centros sociales reciben 18.000 solicitudes para sus cursos

Los Centros Sociales tienen más tirón que nunca en Oviedo. El Ayuntamiento ha recibido más de 18.000 solicitudes de unos 8.000 vecinos para obtener alguna de las plazas en las 520 actividades gratuitas ofertadas por la concejalía que dirigen las concejalas Covadonga Díaz y Charo Suárez. Las mismas entraron el viernes en un sorteo informático cuyo resultado será publicado en las próximas fechas, pues las actividades arrancarán el próximo día 14.

La cifra confirma el creciente interés por la amplia oferta elaborada por el área encabezado por la funcionaria Belén Fernández Acevedo, que combina deporte, salud, arte y convivencia, y que en muchos casos se queda corta ante la alta demanda. "Cada año aumenta la participación, y hay cursos que se llenan en cuestión de horas", indican fuentes municipales.

Entre los barrios más activos destacan La Florida, Pumarín, El Cortijo, Naranco y Buenavista, auténticos polos de vida comunitaria. En La Florida, las actividades de pilates y zumba encabezan la lista, con más de 1.000 solicitudes entre los distintos turnos. En El Cortijo, Trubia o San Claudio, los bailes de salón congregan a centenares de participantes, superando las 830.

También despiertan gran interés los talleres de bricolaje doméstico, con más de 300 personas inscritas entre los centros de Pumarín, Otero, La Monxina y Buenavista. Las actividades artesanales mantienen su peso con el trabajo en cuero, la encuadernación artesanal o los cursos de joyería y pintura acrílica de Villa Magdalena, que siempre agota las plazas.

Entre las novedades, destaca el estreno de "Barré y equilibrio", que combina técnicas de ballet y pilates. Impartido en los centros de La Florida y Naranco, ha recibido 241 solicitudes. Otras propuestas que debutan son el curso de bienestar integral y belleza natural en La Argañosa o los talleres de musicoterapia emocional en Otero, Ventanielles y La Florida.

La programación infantil también gana terreno, con actividades de ajedrez y ballet que refuerzan la presencia de las familias en los centros. Además, el curso de baile asturiano, con más de 100 personas inscritas entre Muñoz Degraín y Pumarín, se consolida como una de las ofertas más simbólicas del calendario.

Los programas de Senderismo, Paseos Saludables y Entrenamiento de la memoria mantienen su éxito. El primero cuenta con 750 inscritos, mientras que los dos últimos superan las 2.000 solicitudes. En conjunto, forman parte del programa de Dinamización, una de las apuestas más valoradas por el público sénior.

El proyecto "Naturaleza Activa", con más de 200 participantes, ofrece actividades al aire libre durante los fines de semana: etnobotánica, orientación con GPS, astronomía, geología e incluso senderismo con mascotas. Su crecimiento confirma el interés por las experiencias en contacto con la naturaleza.

El Ayuntamiento mantiene su Programa de Actividades Inclusivas, destinado a personas con discapacidad o limitaciones funcionales. Los usuarios pueden solicitar apoyos personales complementarios para integrarse en las actividades ordinarias.

Paralelamente, la oferta virtual continúa consolidándose. Ya se han recibido 750 solicitudes para participar en los cursos en línea, que cuentan con seguimiento semanal por videoconferencia y matrícula abierta en la plataforma municipal.

Todas las actividades son gratuitas y se prolongarán hasta el mes de mayo. A lo largo del curso, los Centros Sociales ofrecerán también excursiones, exposiciones itinerantes, visitas culturales, espectáculos infantiles y talleres contra la soledad no deseada, organizados por los equipos de dinamización sociocultural.

Con presencia en casi todos los barrios del municipio, la red de centros se consolida como uno de los principales motores de convivencia de Oviedo, donde el aprendizaje, la salud y la vida comunitaria se dan la mano. "Lo más bonito es ver cómo gente que no se conocía acaba formando grupo, compartiendo tiempo y amistad", destacan los dinamizadores.

La actividad arranca oficialmente el 14 de octubre, pero el ambiente de inicio de curso ya se deja sentir en los pasillos y salones de los centros sociales. En cada rincón, de Pumarín a Trubia, el otoño ovetense vuelve a comenzar con el mismo espíritu: el de una ciudad que encuentra en la participación vecinal una de sus mayores fortalezas.