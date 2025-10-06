La fiebre por convertir bajos en viviendas llega Oviedo: "Puede contribuir a recuperar espacios vacíos y dar respuesta a la demanda de pisos”

La recién estrenada Oficina Municipal de la Vivienda de Oviedo ha echado a andar con fuerza. En apenas cuatro meses de funcionamiento, el servicio ha recibido unas 140 solicitudes de información, de las cuales cerca de cuarenta están relacionadas con la conversión de bajos comerciales en viviendas, una tendencia que crece al calor de la falta de oferta residencial y la necesidad de aprovechar espacios infrautilizados en la ciudad.

El balance fue dado a conocer este lunes durante una visita institucional al nuevo equipamiento, en la que participaron el alcalde Alfredo Canteli, el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística Nacho Cuesta, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, y el portavoz municipal de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. La visita sirvió para exponer la buena sintonía entre administraciones y partidos que hizo posible la puesta en marcha de la oficina, fruto del pacto de gobierno suscrito entre PP e IU a comienzos del presente mandato.

“Estamos abiertos a colaborar con cualquier partido si el acuerdo es por el bien de Oviedo. Con Izquierda Unida nos entendimos perfectamente y el pacto se está desarrollando muy bien”, afirmó el alcalde, Alfredo Canteli, que aprovechó para destacar los buenos indicadores del concejo en materia de empleo y población. “El paro está bajando, la población crece y se abren nuevos negocios cada semana”, señaló el regidor, convencido de que “Oviedo está en positivo” y de que la cooperación institucional es la clave para seguir avanzando.

140 consultas en cuatro meses

El concejal Nacho Cuesta detalló la actividad de la Oficina de la Vivienda, que cuenta con tres técnicos y se ubica en dependencias municipales. Según explicó, el servicio ha tramitado una media de 40 consultas mensuales, de la más diversa índole: cuestiones jurídicas sobre arrendamientos, información sobre ayudas al alquiler o al bono joven, y peticiones relacionadas con la vivienda de emergencia.

Sin embargo, uno de los asuntos que más interés ha suscitado entre los ciudadanos es la posibilidad de reconvertir locales comerciales en viviendas. “De las 140 consultas recibidas, unas 40 tienen que ver con este tipo de solicitudes”, explicó Cuesta, que subrayó que la transformación “es perfectamente posible” pero requiere cumplir con condicionantes urbanísticos y de habitabilidad.

El edil recordó que el Plan General de Ordenación y la normativa autonómica imponen requisitos como disponer de luz natural suficiente o un acceso independiente. “En muchos casos hay que generar un nuevo portal y, en ese supuesto, el proyecto debe contemplar al menos dos viviendas”, indicó.

Las peticiones, precisó Cuesta, están repartidas por todo el concejo, aunque se concentran especialmente en los barrios de Pumarín, Teatinos y La Corredoria, donde existe una mayor densidad de población. “Estamos ante una tendencia creciente que puede contribuir a recuperar espacios vacíos y dar respuesta a la demanda de vivienda”, valoró el concejal.

Viviendas públicas en La Florida y La Corredoria

La visita a la oficina sirvió también para repasar los avances del proyecto conjunto entre el Ayuntamiento y el Principado para levantar cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en La Florida y La Corredoria, fruto de la cesión de suelo municipal al Gobierno regional.

El alcalde confirmó que los terrenos ya están definidos y disponibles. “Están en La Florida, en unos terrenos magníficos, y en La Corredoria, donde se levantarán unas treinta viviendas que complementan a las 270 de la primera zona”, explicó Canteli, que insistió en que se trata de una apuesta “por el crecimiento ordenado y sostenible de Oviedo”.

El consejero Ovidio Zapico, por su parte, destacó la importancia de la colaboración institucional y puso en valor el “espíritu constructivo” del pacto entre PP e IU. “Para mí es una satisfacción comprobar que este acuerdo se traduce en realidades como esta oficina y en proyectos concretos como las viviendas de La Florida”, afirmó.

Zapico enmarcó esta actuación en la estrategia autonómica para aumentar el parque público de vivienda, un objetivo que considera “imprescindible” para frenar el encarecimiento del alquiler. “En los años 80 Asturias tenía 33.500 viviendas públicas; cuando llegamos a la consejería, en 2023, quedaban 9.600. Ahora trabajamos para revertir esa situación y alcanzar las 15.000 en 2035”, señaló.

El titular autonómico anunció además nuevas líneas de ayudas: un millón de euros para proyectos de cohousing, 14,7 millones para alquiler y 3 millones para actuaciones de rehabilitación en Ventanielles, algunas de las cuales beneficiarán directamente a Oviedo.

IU reivindica el pacto como motor de la política social

El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, expresó su satisfacción por la puesta en marcha de la oficina, que calificó como “el primer instrumento real de política de vivienda en la historia democrática de Oviedo”. Según defendió, la cooperación entre el Ayuntamiento y el Principado es fundamental para dar respuesta al incremento del coste de la vivienda.

“Oviedo está creciendo económica y demográficamente, pero el precio del alquiler y de la compra se ha disparado un 15% mientras la población aumenta un 2%, y eso crea un cuello de botella que requiere políticas públicas”, advirtió.

Llamazares destacó que el acuerdo con el PP está permitiendo situar la vivienda “como la principal política social del Ayuntamiento”, mediante actuaciones conjuntas, cesiones de suelo y programas de asesoramiento y ayudas. “Aunque los municipios no tengan la competencia directa, sí tienen la obligación de colaborar para que el derecho a una vivienda digna sea una realidad”, defendió.

Colaboración y continuidad

El encuentro concluyó con un llamamiento conjunto a mantener la cooperación entre las distintas administraciones. Canteli insistió en que su equipo “trabajará con cualquiera que piense en el bien de los vecinos”, mientras Zapico subrayó que la declaración de zonas tensionadas “no debe ser un fin en sí mismo, sino el punto de partida para aplicar políticas que alivien la presión sobre el mercado”.

Todos coincidieron en que la Oficina de la Vivienda de Oviedo se ha convertido en “una herramienta útil y necesaria” para canalizar las demandas ciudadanas y reforzar las políticas de acceso a la vivienda, en un contexto en el que el mercado inmobiliario sigue tensionado y los bajos comerciales vacíos pueden convertirse en una parte de la solución.