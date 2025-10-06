Tiene una habitación, un baño y ha bajado de precio: la "oportunidad" en Oviedo con vistas a la naturaleza

Buscar casa es una tarea ilusionante y tediosa a partes iguales. Dar con el hogar de nuestros sueños no es tan sencillo cómo parece. Encontrar en la zona que nos gusta, ajustar el precio, disponibilidad, etc.

Oviedo es una ciudad que ofrece gran variedad de oportunidades para encontrar la casa que nos gusta a precios competitivos y, en ocasiones, algo elevado para los bolsillos de los nuevos compradores. Pero también tiene curiosidades no aptas para familias o incluso parejas que llaman la atención.

Es el caso de un piso que puedes encontrar en el portal inmobiliario tucasa.com que no está hecho para todo tipo de inquilinos. Ubicado en Ciudad Naranco encontramos un "hermoso apartamento totalmente exterior, ideal para quienes buscan comodidad y luminosidad. La vivienda cuenta con todas las estancias separadas, ofreciendo mayor privacidad y confort. Además, incluye plaza de garaje y trastero".

La vivienda, que se entrega amueblada, "distribuida en un amplio hall que da paso a un salón muy luminoso con grandes ventanales y vistas abiertas . La cocina se encuentra en excelente estado, con buena capacidad de almacenaje y espacio para mesa. , calefacción y agua caliente por gas natural. Por último, cuenta con un dormitorio doble con armario empotrado y un baño completo con bañera".

Esta vivienda, de 65 metros cuadrados, de los cuales 58 son útiles tiene un precio actual de 166.000 euros tras haber sido rebajado 2.000 euros, tal y como indica la página inmobiliaria.