IU y PSOE presentarán conjuntamente una moción urgente por la situación de Palestina en el pleno de mañana

Los grupos municipales del PSOE y de IU-Convocatoria en Oviedo anunciaron esta mañana que presentarán conjuntamente una moción en el pleno de mañana para "poner en el centro del debate público" la situación del conflicto de Palestina e Isarel. Gaspar Llamazares y Carlos Fernández Llaneza, portavoces de ambas formaciones, comparecieron ante los medios de comunicación en la plaza del Ayuntamiento.

"Hay que hablar claro, estamos asistiendo ante un genocidio, aunque a Canteli parece que le cuesta mucho pronunciar la palabra genocidio", remarcó Llaneza, mientras recordaba una serie de propuestas sobre esta causa que les fueron rechazadas con anterioridad. La moción es de carácter urgente y señalan que "cualquier acción, por pequeña que sea, es necesaria".

Llamazares reclamó la necesidad de que "una institución relevante como es el Ayuntamiento de Oviedo condene el genocidio". Por otra parte, también pidió que "el Consistorio debe mostrar un compromiso con la solidaridad y debe poner de su parte para pedir responsabilidades al Estado de Israel".

Los portavoces desean que las reuniones que se están manteniendo estos días en Egipto lleguen a buen puerto y se logre poner fin al conflicto armado. "El alto al fuego no solo debe significar paz, sino que debe ser un sinónimo del derecho a la existencia del pueblo palestino", concluyó Llamazares.