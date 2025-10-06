Marcelo Gullo: "El Gobierno no quiere que se enseñe historia"

"Regreso al pasado y vuelvo al presente cargado de hipótesis con las que vislumbrar el futuro". Así resume su método Marcelo Gullo, historiador argentino. Todos sus libros giran en torno a acontecimientos históricos, el último es "Lepanto: Cuando España Salvó a Europa" que presentó esta tarde en el salón de actos del edificio de la fundación Gustavo Bueno en Oviedo.

"Si se llega a perder la batalla de Lepanto, León XIV no estaría en Roma", explicó Gullo, reflexionando sobre la trascendencia que tuvo aquella batalla en el devenir de Europa, temática que protagoniza su último libro.

Aprovechando su presencia en el Principado también se paró a hablar de la batalla de Covadonga. Puso en valor "el coraje de aquellos guerreros que hicieron frente a un ejército que parecía imparable, sin pensar en las consecuencias" y recordó que, al fin y al cabo, "Asturias fue el principio de todo".

El presente de España

Pese a echar la vista siglos atrás, nunca pierde la perspectiva del presente. Fue muy crítico con los métodos de enseñanza que se siguen en la rama de la historia y afirmó que "el Gobierno no quiere que se enseñe historia".

"Los profesores de historia aburren a los alumnos. Quieren que aprendan el número exacto de barcos que había en una batalla, pero se olvidan de hacer entender cada acontecimiento dentro de un proceso histórico", comentó Gullo.

Echa en falta que los ciudadanos españoles muestren más orgullo por las hazañas conseguidas por su ejército en tiempos pasados y confesó que "sigue habiendo mucha leyenda negra sobre la conquista de América, fundamentalmente generada por Inglaterra". También confesó estar preocupado por "la gran cantidad de españoles que sufren endofobia".