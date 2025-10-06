Marcelo Gullo: "El Gobierno no quiere que se enseñe historia"
El académico presentó su último libro "Lepanto: Cuando España Salvó a Europa" y habló de la "endofobia" de los españoles
Pelayo Méndez
"Regreso al pasado y vuelvo al presente cargado de hipótesis con las que vislumbrar el futuro". Así resume su método Marcelo Gullo, historiador argentino. Todos sus libros giran en torno a acontecimientos históricos, el último es "Lepanto: Cuando España Salvó a Europa" que presentó esta tarde en el salón de actos del edificio de la fundación Gustavo Bueno en Oviedo.
"Si se llega a perder la batalla de Lepanto, León XIV no estaría en Roma", explicó Gullo, reflexionando sobre la trascendencia que tuvo aquella batalla en el devenir de Europa, temática que protagoniza su último libro.
Aprovechando su presencia en el Principado también se paró a hablar de la batalla de Covadonga. Puso en valor "el coraje de aquellos guerreros que hicieron frente a un ejército que parecía imparable, sin pensar en las consecuencias" y recordó que, al fin y al cabo, "Asturias fue el principio de todo".
El presente de España
Pese a echar la vista siglos atrás, nunca pierde la perspectiva del presente. Fue muy crítico con los métodos de enseñanza que se siguen en la rama de la historia y afirmó que "el Gobierno no quiere que se enseñe historia".
"Los profesores de historia aburren a los alumnos. Quieren que aprendan el número exacto de barcos que había en una batalla, pero se olvidan de hacer entender cada acontecimiento dentro de un proceso histórico", comentó Gullo.
Echa en falta que los ciudadanos españoles muestren más orgullo por las hazañas conseguidas por su ejército en tiempos pasados y confesó que "sigue habiendo mucha leyenda negra sobre la conquista de América, fundamentalmente generada por Inglaterra". También confesó estar preocupado por "la gran cantidad de españoles que sufren endofobia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- La guía imprescindible de la Noche Blanca de Oviedo: Estas son las 45 actividades que llenarán de cultura la ciudad