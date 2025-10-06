Esta es la multimillonaria inversión de Oviedo para "seguir siendo una de las ciudades más limpias de España"

Seguir siendo una de las ciudades más limpias de España tiene un precio de cifras mareantes. El Ayuntamiento de Oviedo acaba de adjudicar un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras a FCC Medio Ambiente, empresa encargada de estos servicios desde 1967. El acuerdo, con una duración de nueve años más uno de prórroga opcional, supondrá una inversión de 245 millones de euros, tras ganar la compañía un concurso público convocado hace unos meses por la concejalía de Servicios Básicos, dirigida por José Ramón Pando, había sacado a licitación el pasado verano.

El nuevo contrato sustituye al anterior, firmado en 2005 con una cuantía inicial de 13,1 millones anuales, que fue prorrogado y modificado hasta quedar obsoleto tras dos décadas de vigencia. Con la renovación, el Consistorio busca «mejorar la eficiencia en la recogida y reciclaje de residuos con un servicio más flexible y sostenible», explicó Pando cuando anunció la licitación del servicio. También destacó que «el nuevo modelo dotará de mayores recursos a la administración y facilitará la colaboración ciudadana».

La apuesta económica es fuerte: el importe global se acerca a todo el presupuesto anual del Ayuntamiento, cifrado este año en unos 270 millones de euros. La inversión permitirá modernizar la flota, incorporar tres puntos limpios móviles y reforzar las campañas de concienciación para elevar la tasa de reciclaje.

El servicio contará con 400 trabajadores y cerca de 150 vehículos, de los cuales más del 90% serán de bajas emisiones, incluyendo unidades eléctricas, híbridas y de gas natural comprimido (GNC). Además, el parque operativo dispondrá de paneles solares fotovoltaicos y puntos de carga para los vehículos eléctricos. La innovación tecnológica se refuerza con la implantación una plataforma desarrollada por FCC, que controlará rutas, tareas y rendimiento, mejorando la comunicación con el Ayuntamiento.

Entre las novedades figura la recogida simultánea de la fracción resto y orgánica en el casco urbano, la recogida domiciliaria de vidrio con mayor frecuencia, el reciclaje de aceites domésticos y la identificación de residuos y usuarios mediante dispositivos inteligentes en contenedores destinados exclusivamente a la hostelería.

Más barridos

El nuevo contrato también potencia la limpieza viaria, con barrido mecánico diurno en barrios y zonas rurales, equipos eléctricos de baldeo nocturno y lavado específico de papeleras y excrementos.

La sostenibilidad social será otro pilar del servicio, priorizando la contratación de personas desempleadas del municipio y fomentando campañas de concienciación ciudadana. Oviedo, que lidera los rankings de limpieza de la OCU y acumula once Escobas de Platino desde 2002, quiere seguir brillando por su compromiso con el entorno y la calidad de uno de los servicios más valorados por vecinos y visitantes, según diferentes estudios. n