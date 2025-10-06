Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo

La denuncia refiere que se trató de un atraco en el local, situado en Foncalada

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo

Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La Policía Nacional investiga un extraño suceso ocurrido en la noche de este sábado en una discoteca de la plaza de Foncalada, situada en el local que ocupaba con anterioridad un karaoke. Al parecer se produjeron varios disparos en el establecimiento, de ambiente latino, y los denunciantes refieren que se trató de un atraco, extremo que investigan los agentes de la Policía Judicial de la Jefatura, que se han hecho cargo de dar con los autores de los hechos.

Los disparos efectuados causaron pánico entre las personas que se encontraban en el interior de la discoteca en ese momento. Los autores de los disparos habrían huido del local y ahora están siendo buscados por los agentes de la Policía Nacional. No parecen haberse registrado heridos de gravedad en este violento incidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
  2. Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
  3. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  4. La gran fiesta de los reyes del vermú de Oviedo: Así celebró La Paloma su medio siglo en la calle Independencia
  5. Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
  6. Oviedo negocia con Los Prados la cesión de su aparcamiento para los grandes eventos del Palacio de los Deportes
  7. Alarma en Oviedo: un incendio en la cocina de un bar obliga a intervenir a los bomberos
  8. La guía imprescindible de la Noche Blanca de Oviedo: Estas son las 45 actividades que llenarán de cultura la ciudad

La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo

La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo

Estos son los escenarios con más éxito de la Noche Blanca

Estos son los escenarios con más éxito de la Noche Blanca

La historia de Alfredo Sánchez, el auténtico disco duro de La Corredoria: "La gente bajaba a bañarse a la playa del Nora"

La historia de Alfredo Sánchez, el auténtico disco duro de La Corredoria: "La gente bajaba a bañarse a la playa del Nora"

El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo

El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo

Así se prepara el gran templo de la cultura de Oviedo para el día más mediático del año

Así se prepara el gran templo de la cultura de Oviedo para el día más mediático del año

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas

Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

Proyectan imágenes propalestinas en la fachada de la iglesia de San Isidoro en plena Noche Blanca de Oviedo

El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de "crooner"

El Sinatra de la Corredoria: el hostelero que la pandemia lo llevó a cumplir su sueño de "crooner"
Tracking Pixel Contents