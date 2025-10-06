La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo

La Policía Nacional investiga un extraño suceso ocurrido en la noche de este sábado en una discoteca de la plaza de Foncalada, situada en el local que ocupaba con anterioridad un karaoke. Al parecer se produjeron varios disparos en el establecimiento, de ambiente latino, y los denunciantes refieren que se trató de un atraco, extremo que investigan los agentes de la Policía Judicial de la Jefatura, que se han hecho cargo de dar con los autores de los hechos.

Los disparos efectuados causaron pánico entre las personas que se encontraban en el interior de la discoteca en ese momento. Los autores de los disparos habrían huido del local y ahora están siendo buscados por los agentes de la Policía Nacional. No parecen haberse registrado heridos de gravedad en este violento incidente.