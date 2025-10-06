La postergada reforma del salón de actos del colegio Gesta llega a la Junta

La esperada rehabilitación del salón de actos del colegio Gesta salta mañana al debate en el Pleno de la Junta General del Principado. La diputada del Partido Popular (PP) Gloria García reclamará a la consejera de Educación, Eva Ledo, que concrete qué tipo de «incidencia presupuestaria» impide el inicio de la obra. Esa fue la respuesta de la titular del departamento días atrás ante la tardanza en la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por el PP, para ejecutar la reforma de la dependencia escolar, clausurada en 2016.

El centro educativo ha iniciado su décimo curso sin poder utilizar el salón de actos, afectado por una plaga de carcoma. La consejera de Educación afirmó que la actuación «está pendiente de un tema presupuestario». «Estamos tratando de resolver la incidencia que no ha permitido comenzar con la obra», dijo.

Comunidad educativa

El grupo parlamentario del PP buscará una respuesta más concreta de Eva Ledo sobre el impedimento para suscribir el convenio. El Principado y el Consistorio financiarán a partes iguales la rehabilitación del salón de actos, que superará el millón de euros. La comunidad educativa urge a que se aborde la actuación con prontitud ya que además de no poder utilizar esta dependencia tampoco pueden acceder a uno de los gimnasios, afectado por humedades. Desde el grupo parlamentario del PP se señala que «es una vergüenza» que el colegio lleve diez años con el salón de actos cerrado. «Es un ejemplo manifiesto de la incapacidad total de socialismo para gestionar», señala.

El pasado mes de febrero la firma del convenio se preveía «inminente», según aseguró la entonces Consejera, Lydia Espina, en una visita al colegio. Ocho meses después aún no se ha producido.