Vox pide explicaciones por el retraso del inicio de las obras de la pista de atletismo en Ciudad Naranco

Las quejas y reclamaciones por el estado de las instalaciones deportivas en Oviedo se le acumulan al Partido Popular con el nombramiento como Ciudad Europea del Deporte a la vuelta de la esquina. "Han pasado más de dos años y medio desde la licitación del contrato de la pista de atletismo en Parcela Prados de la Fuente, año y medio desde la formalización del mismo y estamos sin una previsión del inicio de las obras", denunció Sonsoles Peralta, portavoz del grupo municipal de Vox en Oviedo.

El 28 de junio de 2024 se formalizó el contrato, que establecía un plazo de tres meses para la redacción del proyecto y de dieciséis meses para la ejecución de las obras. Durante este proceso, el equipo de gobierno solicitó diversas modificaciones al adjudicatario, quien finalmente presentó la versión definitiva del proyecto el 11 de octubre de 2024.

Peralta recalcó que "la falta de diligencia en la aprobación del anteproyecto ha retrasado todo el procedimiento" y aseguró que "es inadmisible que por culpa de este equipo de gobierno las obras no se entreguen en el plazo previsto".

Desde el grupo conservador exigen conocer con detalle en qué situación se encuentra el proyecto. "El PP de Canteli es un experto en prometer, en no cumplir y en dilatar cualquier obra o proyecto que se esté ejecutando en Oviedo", concluyó Peralta, denunciando la falta de celeridad y de cumplimiento en diferentes proyectos similares a este.