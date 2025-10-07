Atención contribuyente: así serán los impuestos y tasas de Oviedo en 2026, aprobados en solitario por el PP

El PP tuvo que aplicar este martes del rodillo de su mayoría absoluta para sacar adelante en solitario su propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año. Los populares aprobaron congelar casi todos los impuestos y tasas municipales salvo los del alcantarillado y el del agua, que sube un 2%, además de contemplar bonificaciones del 100% en el impuesto de vehículos históricos. La edil de Economía. Leticia González presentó el texto como «un dique de contención frente al atraco fiscal socialista» en una sesión de cinco horas y media marcada por el enfrentamiento político y algún episodio de tensión al debatir sobre Gaza o la huelga de TUA.

González defendió su proyecto, en el también se reflejan incrementos en las tarifas de la Escuela de Artes Plásticas y la Universidad Popular, y una actualización conforme al IPC en el servicio de cementerio, como un ejercicio de «responsabilidad y equilibrio». Aseguró que el equipo de gobierno ha decidido «congelar las tasas pensando en el bienestar de los ciudadanos» y revindicó que Oviedo sigue siendo «uno de los ayuntamientos con menor presión fiscal de Asturias pese a ofrecer servicios públicos de calidad».

Sus argumentos no convencieron a la oposición. La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, calificó de «paparrucha»s los argumentos del PP y aseguró que «no congelan los tributos, sino la economía de las familias». Desde IU, Gaspar Llamazares lamentó el «inmovilismo fiscal» del gobierno y la ausencia de medidas para aplicar políticas progresivas, especialmente en vivienda. Por su parte, el socialista Jorge García Monsalve acusó al PP de imponer «un modelo que castiga a los que menos tienen y premia a quienes más podrían aportar».

Previamente, los populares aprobaron con el apoyo de Vox y la abstención de PSOE e IU-Convocatoria (la edil no adscrita Elena Figaredo no acudió a la sesión), destinar 26 millones de euros a amortizar deuda municipal, que según explicó González se sitúa en el 12% .

El alcalde, Alfredo Canteli, se retiró del pleno una hora antes de finalizar la sesión, alegando fatiga visual tras su reciente operación de cataratas. La jornada dejó también un momento de emoción con los mensajes de ánimo a la edil socialista Sonia Fidalgo por el fallecimiento de su marido, el escritor Xuan Bello, y un episodio de tensión cuando los vecinos de la plataforma por un gran parque en la zona este se fueron de la sala al grito de «¡mentirosos!» como protesta ante la falta de respuesta municipal a sus peticiones de una gran zona verde en el barrio. n