El Auditorio Príncipe Felipe acoge el domingo la primera cita del ciclo "Conciertos de Otoño" de la Banda de Música Ciudad de Oviedo

La Banda de Música Ciudad de Oviedo arrancará el próximo domingo 12 de octubre el ciclo de "Conciertos de Otoño". El estreno tendrá lugar en la sala principal de Auditorio Príncipe Felipe a las siete de la tarde. La temporada de conciertos de la banda, dirigida por el maestro David Colado, incluye cinco actuaciones entre octubre y diciembre y se caracteriza por ser "una fusión de tradición y audacia". El repertorio que ofrecerá la Banda de Música "invita a recorrer un paisaje sonoro que va desde el clasicismo luminoso hasta la contemporaneidad más expresiva, con un enfoque claro en la cercanía, la emoción compartida y la excelencia interpretativa".

Los conciertos cinco conciertos están fijados para los días 12 y 26 de octubre, 16 y 30 de noviembre y 21 de diciembre. El primer de ellos coincide con el día de la Hispanidad y se interpretará música española y militar aprovechando la presencia del director invitado, Juan Bautista Tortosa (Director de la Unidad de Música de Melilla). El concierto será compartido con el director titular de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, David Colado, y se realizará el estreno civil de la obertura Rey Felipe VI, de Oscar Navarro.

El segundo concierto tiene un carácter didáctico y se celebrará el 26 de octubre a las doce del mediodía. Durante la actuación, el circo y la seguridad vial se darán la mano. Con la participación de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias y una importante masa coral formada por varios coros del Principado, la actuación incluirá la colaboración de los actores Chusa Juarros y Juanjo Tresguerres. El concierto lo cerrará el "Poli Marchoso" con sus famosas canciones sobre seguridad vial.

la tercera cita está dedicada a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y en él colaborará el alumnado del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Será el domingo 16 de noviembre y supondrá el estreno absoluto de "La conquista de Barataria", del compositor Fernando López Blanco, quien también participará como solista al piano. Cierra el programa el compositor americano James Barnes y su tercera sinfonía, "Trágica", con su tercer movimiento, "For Natalie", dedicado a su hija tras su muerte.

El cuarto concierto, el 30 de noviembre, estará dedicado a la percusión y contará con la participación de los solistas José Ramón Vidal, profesor de percusión del CONSMUPA y Javier Eguillor, timbalero solista de la Orquesta Sinfónica de Valencia. La Banda de Música Ciudad de Oviedo interpretará por primera vez el concierto nº1 para marimba de Rosaura y el concierto para batería de Mancini. Completa el concierto la obra "Gloriosa" del compositor japonés Yasuhide Ito.

El quinto y último concierto, el 21 de diciembre, correrá a cargo del maestro Francisco Vigil Sampedro, director honorario de la banda ovetense. Con un programa variado de obras de temáticas y géneros muy distintas, desarrollará un concierto donde la música clásica, el ballet y la banda sonora se mezclan para terminar con la interpretación como solista de Daniel Meré en las Tres Variaciones sobre un tema de Gaita de Manuel Fernández-Avello.